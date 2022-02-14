Кличко заявил, что запас топлива для бесперебойной работы инфраструктуры на десять суток

Об этом мэр Киева и председатель Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко сообщил на брифинге, передают Українськi Новини.

"В координации с НЭК "Укрэнерго" мы нашли возможности и обеспечили дополнительное производство электроэнергии на наших ТЭЦ. С декабря в постоянной работе находятся 3-4 блока. Это позволяет в сложной ситуации с энергоносителями обеспечить бесперебойное энергоснабжение Киева. Прежде всего медицинских учреждений, предприятий критической инфраструктуры, социальных учреждений. Созданы запасы топлива, установлены электрогенераторы для бесперебойной работы в чрезвычайной ситуации систем управления городом, медучреждений, аварийных служб и ТЭЦ столицы на период до 10 суток", - сообщил Кличко.

Он отметил, что объекты критической инфраструктуры работают в режиме подготовки к работе в условиях чрезвычайной ситуации.