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Кличко заявил, что запас топлива для бесперебойной работы инфраструктуры на десять суток

14.02.2022 / 14:45
Киев сформировал запасы топлива для бесперебойной работы объектов критической инфраструктуры в случае чрезвычайной ситуации на 10 суток.

Об этом мэр Киева и председатель Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко сообщил на брифинге, передают Українськi Новини.

"В координации с НЭК "Укрэнерго" мы нашли возможности и обеспечили дополнительное производство электроэнергии на наших ТЭЦ. С декабря в постоянной работе находятся 3-4 блока. Это позволяет в сложной ситуации с энергоносителями обеспечить бесперебойное энергоснабжение Киева. Прежде всего медицинских учреждений, предприятий критической инфраструктуры, социальных учреждений. Созданы запасы топлива, установлены электрогенераторы для бесперебойной работы в чрезвычайной ситуации систем управления городом, медучреждений, аварийных служб и ТЭЦ столицы на период до 10 суток", - сообщил Кличко.

Он отметил, что объекты критической инфраструктуры работают в режиме подготовки к работе в условиях чрезвычайной ситуации.

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