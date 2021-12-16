Войти | Зарегистрироваться
12:40

четверг,
16 декабря
Онлайн
10 самых полезных осенних продуктов
Жизнь
10 самых полезных осенних продуктов
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Страна
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

В УПЦ почтили память героев-ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС

16.12.2021 / 12:05
В УПЦ почтили память героев-ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС
Источник: Центр информации УПЦ
В епархиях Украинской Православной Церкви были совершены панихиды и молебны

В День ликвидаторов аварии в Чернобыле в Украинской Православной Церкви молились о погибших героях и о здравии живых.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, в епархиях Украинской Православной Церкви были совершены панихиды и молебны.

В столице благочинный Голосеевского благочиния протоиерей Павел Кириллов в присутствии ветеранов-ликвидаторов районного управления ГСЧС и членов общественного объединения «Союз инвалидов Чернобыля» совершил панихиду по погибшим в техногенной катастрофе. После возложения цветов к памятному знаку жертвам аварии община Вознесенского храма УПЦ передала ветеранам подарки к Рождественским праздникам.

В Черкассах архиепископ Золотоношский Иоанн совершил молебен о здоровье всех ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС в храме в честь иконы «Чернобыльский Спас» и совершил заупокойную литию в память погибших ликвидаторов. Владыка поблагодарил присутствовавших на богослужении героев Чернобыля и вручил им благословенные грамоты.

В Луцке викарный епископ Афанасий с клириками Волынской епархии помолились возле памятного знака «Жертвам Чернобыля» мемориального комплекса «Вечная слава» и возложили цветы.

Священнослужители Харьковской епархии приняли участие в мероприятиях, посвященных Дню ликвидаторов аварии на ЧАЭС, которые состоялись в Молодежном парке Харькова. А в городе Лиман Луганской области состоялся молебен в храме преподобного Лаврентия Черниговского Горловской епархии УПЦ.

Клирики Вознесенской епархии совершили заупокойную литию в Варваринском храме города Первомайска. После богослужения состоялся митинг при участии мэра города Олега Демченко у расположенного на территории епархиального управления мемориала погибшим ликвидаторам.

 

 

 

Источник: Inpress.ua
УПЦ
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
16 декабря
15 декабря
14 декабря
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.