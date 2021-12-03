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Кличко решил выделиться: в Киеве будет самый большой вертеп в Европе

03.12.2021 / 17:39
Нынешняя тема главной праздничной локации на Софийской площади посвящена ночи, когда родился Иисус Христос, планируется, что вертеп будет самым большим в Европе. Елку в Киеве засветят 19 декабря.

"Главную елку страны на Софийской площади традиционно засветят 19 декабря. На Софийской площади и на Владимирском проезде до 16 января будет работать новогодне-рождественский ярмарочный городок", - сообщили в пресс-службе КГГА. 

Также праздничные локации обустроят в Центральном парке культуры и отдыха Киева (Мариинский парк, эстрада Городского сада).

Елка на Софийской и новогодние локации будут работать с 16 декабря по 16 января.

Тема этого года главной праздничной локации на Софийской площади посвящена Рождественской ночи, когда родился Иисус Христос.

Сообщается, что основу новогоднего дерева украсят в виде традиционного вертепа.

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