Кличко решил выделиться: в Киеве будет самый большой вертеп в Европе

"Главную елку страны на Софийской площади традиционно засветят 19 декабря. На Софийской площади и на Владимирском проезде до 16 января будет работать новогодне-рождественский ярмарочный городок", - сообщили в пресс-службе КГГА.

Также праздничные локации обустроят в Центральном парке культуры и отдыха Киева (Мариинский парк, эстрада Городского сада).

Елка на Софийской и новогодние локации будут работать с 16 декабря по 16 января.

Тема этого года главной праздничной локации на Софийской площади посвящена Рождественской ночи, когда родился Иисус Христос.

Сообщается, что основу новогоднего дерева украсят в виде традиционного вертепа.