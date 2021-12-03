Войти | Зарегистрироваться
19:07

пятница,
03 декабря
Онлайн
10 самых полезных осенних продуктов
Жизнь
10 самых полезных осенних продуктов
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Страна
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Столица Резонанс

В КГГА предупредили: сегодня и завтра будет сильный гололед

03.12.2021 / 17:40
Вечером 3 декабря и днем ​​4 декабря на дорогах столицы ожидается гололедица – I уровень опасности, желтый.

 

Об этом сообщает КГГА со ссылкой на Укргидрометцентр. 

Столичных жителей призывают быть осторожными, передвигаясь по городу во время гололедицы.

Водителям рекомендуют:

  • соблюдать скоростной режим, дистанцию ​​и отказаться от рискованных маневрирований, которые при неблагоприятных погодных условиях могут привести к созданию аварийных ситуаций;
  • при приближении к пешеходным переходам и местам расположения детских учреждений снижать скорость до минимума;
  • не забывать включать габаритные огни или противотуманные фонари;
  • в условиях ухудшения погодных условий с интенсивным выпадением снега и гололедицей на дорогах не использовать автотранспорт с летними шинами.

Пешеходам советуют: 

  • ходить не спеша, ноги слегка расслабить и чуть-чуть согнуть в коленях, и ступать на всю подошву;
  • не держать руки в карманах – это увеличивает возможность не только падения, но и тяжелых травм, особенно переломов и сотрясений мозга;
  • при нарушении равновесия во время ходьбы в гололедицу – попытаться быстро присесть, чтобы удержаться на ногах;
  • быть внимательными и на тротуарах, потому что автомобиль может занести или водитель может вовремя не затормозить;
  • учитывать, что тормозной путь на скользкой дороге увеличивается в 4-5 раз.

Пешеходам во время гололеда также необходимо быть особенно внимательными на проезжей части – переходить дорогу только в определенных местах на разрешающий сигнал светофора.

Также в КГГА напоминают водителям, что в период ухудшения погодных условий не стоит оставлять авто на тротуарах, крайних полосах дорог и обочинах, чтобы не мешать спецтехнике. Автомобили, мешающие дорожникам, эвакуируют.

Версия для печати Отправить
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
3 декабря
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.