В КГГА предупредили: сегодня и завтра будет сильный гололед

Об этом сообщает КГГА со ссылкой на Укргидрометцентр.

Столичных жителей призывают быть осторожными, передвигаясь по городу во время гололедицы.

Водителям рекомендуют:

соблюдать скоростной режим, дистанцию ​​и отказаться от рискованных маневрирований, которые при неблагоприятных погодных условиях могут привести к созданию аварийных ситуаций;

при приближении к пешеходным переходам и местам расположения детских учреждений снижать скорость до минимума;

не забывать включать габаритные огни или противотуманные фонари;

в условиях ухудшения погодных условий с интенсивным выпадением снега и гололедицей на дорогах не использовать автотранспорт с летними шинами.

Пешеходам советуют:

ходить не спеша, ноги слегка расслабить и чуть-чуть согнуть в коленях, и ступать на всю подошву;

не держать руки в карманах – это увеличивает возможность не только падения, но и тяжелых травм, особенно переломов и сотрясений мозга;

при нарушении равновесия во время ходьбы в гололедицу – попытаться быстро присесть, чтобы удержаться на ногах;

быть внимательными и на тротуарах, потому что автомобиль может занести или водитель может вовремя не затормозить;

учитывать, что тормозной путь на скользкой дороге увеличивается в 4-5 раз.

Пешеходам во время гололеда также необходимо быть особенно внимательными на проезжей части – переходить дорогу только в определенных местах на разрешающий сигнал светофора.

Также в КГГА напоминают водителям, что в период ухудшения погодных условий не стоит оставлять авто на тротуарах, крайних полосах дорог и обочинах, чтобы не мешать спецтехнике. Автомобили, мешающие дорожникам, эвакуируют.