В киевских автобусах можно будет рассчитываться картой

Об этом сообщил руководитель цифровой трансформации Киева и заместитель председателя КГГА Петр Оленич.

"В первом квартале 2022 года мы планируем запустить систему оплаты банковской картой в наземном транспорте, - сказал он. - Сейчас дорабатываем функционал, чтобы была возможность даже без разблокировки смартфона оплатить проезд".

Также он заявил, что банковская карта валидируется в течение 3-4 секунд, транспортная – 0,3 секунды: "При большом пассажиропотоке эти 3,7 секунды задержки критические: может мгновенно собраться очередь".