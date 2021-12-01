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В киевских автобусах можно будет рассчитываться картой

01.12.2021 / 17:45
С 2022 года в Киеве появится возможность оплаты банковской картой в наземном транспорте.

Об этом сообщил руководитель цифровой трансформации Киева и заместитель председателя КГГА Петр Оленич.

"В первом квартале 2022 года мы планируем запустить систему оплаты банковской картой в наземном транспорте, - сказал он. - Сейчас дорабатываем функционал, чтобы была возможность даже без разблокировки смартфона оплатить проезд".

Также он заявил, что банковская карта валидируется в течение 3-4 секунд, транспортная – 0,3 секунды: "При большом пассажиропотоке эти 3,7 секунды задержки критические: может мгновенно собраться очередь".

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