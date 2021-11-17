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Кличко сообщил, когда поднимет тарифы на проезд до 20 грн

18.11.2021 / 09:42
Тарифы на проезд в общественном транспорте Киева не будут пересматриваться до конца отопительного сезона.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил в своем Facebook. Вину за повышение тарифов он переложил на правительство. 

"Вы знаете, что произошел значительный рост цен на энергоносители, являющийся главной составляющей стоимости тарифа. Также подчеркну, чтобы не повышать тарифы на отопление и горячую воду для киевлян, городские власти уже компенсировали из столичного бюджета более 2 млрд. гривен, - написал мэр. - Правительство обещало компенсировать эти расходы, но сегодня не выполняет условий Меморандума. И в этой ситуации Киеву приходится постоянно дотатировать также коммунальный транспорт и удерживать цены на проезд в нем в несколько раз ниже их себестоимости. Напомним, только в этом году дотация на городской транспорт составляет 4,5 млрд. грн. Из городского бюджета".

По словам мэра, он поставлен перед выбором, либо увеличивать цифры в платежках за коммуналку, либо повышать плату за проезд. "Ибо весь бюджет столицы мы не можем пустить только на дотации. За какие средства тогда реализовывать проекты, ремонтировать дороги, мосты, строить сады и школы? Обновлять тот же общественный транспорт?".

Напомним, 6 ноября в пресс-службе КГГА заявили, что стоимость проезда во всех видах городского транспорта готовятся повысить с 8 до 20 грн.

 

 

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