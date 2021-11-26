На Волыни построят новый храм УПЦ вместо захваченного ПЦУ

В Волынской области появится новый храм Украинской Православной Церкви вместо захваченного активистами ПЦУ.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии, новый храм в честь Лонгина Сотника построят в селе Боровичи.

Епископ Камень-Каширский Афанасий совершил закладку камня под новый храм.

Владыке сослужили настоятель прихода протоиерей Петр Яночко и клирики Волынской епархии УПЦ. Архиерей освятил крест, краеугольный камень и фундамент будущей церкви, в который заложил памятную капсулу.

В завершение епископ Афанасий пожелал настоятелю общины и прихожанам УПЦ в Боровичах помощи в дальнейших трудах. Храм Рождества Пресвятой Богородицы в селе Боровичи Маневичского района был захвачен ПЦУ в 2019 году.