Войти | Зарегистрироваться
16:15

среда,
17 ноября
Онлайн
10 самых полезных осенних продуктов
Жизнь
10 самых полезных осенних продуктов
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Страна
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

В РПЦ отреагировали на заявления ООН о нарушении прав верующих УПЦ в Украине

17.11.2021 / 14:49
В РПЦ отреагировали на заявления ООН о нарушении прав верующих УПЦ в Украине
Русская церковь приветствует тот факт, что в комитете ООН по правам человека вынесли настолько предметное решение по ситуации с гонениями на верующих канонической Украинской православной церкви

Русская Православная Церковь приветствует предметное решение Комитета по правам человека и выражает надежду, что с ним ознакомятся в Константинопольском патриархате.

Об этом глава ОВЦС Московского Патриархата митрополит Иларион (Алфеев) сказал РИА Новости, комментируя решение ООН о признании фактов нарушения прав верующих Украинской Православной Церкви.

«Русская церковь приветствует тот факт, что в комитете ООН по правам человека вынесли настолько предметное решение по ситуации с гонениями на верующих канонической Украинской православной церкви. Надеюсь, что на этот вердикт также обратят внимание в Константинополе. Ведь оттуда до сих пор уверяют, что раскольникам из ПЦУ добровольно передают храмы, а верующие канонической церкви выдумывают истории про избиения и нападения», - отметил архиерей.

Как сообщалось ранее, 11 ноября Комитет по правам человека ООН опубликовал свое решение относительно исполнения международных обязательств со стороны Украины, в котором выразил обеспокоенность сообщениями о нарушениях прав верующих Украинской Православной Церкви.

ООН рекомендует государству Украина гарантировать эффективное осуществление свободы религии и убеждений, в том числе путем обеспечения защиты мест отправления культа от насилия, запугивания и актов вандализма, а также обеспечить тщательное и оперативное расследование всех случаев насилия и наказание за них.

 

 

Источник: Inpress.ua
РПЦ
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
17 ноября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.