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Дороже чем в Париже: Безлимитный проездной на общественный транспорт в Киеве составит 3 тысячи гривен в месяц

17.11.2021 / 14:54
С 1 января 2022 года в Киеве вырастет цена на проезд в общественном транспорте. В зависимости от формата оплаты поездки и наличия льгот цена будет варьироваться от 12 до 20 грн.

Как пишет БЖ, в проекте распоряжения КГГА отмечается, что стоимость безлимитных проездных в месяц составит от 747,5 грн (для учащихся) до 2990 грн (для физических и юридических лиц). Цены указаны без учета стоимости физической карты е-билета.

Так, например, чтобы оправдать приобретение безлимитного проездного за почти 3000 грн, киевлянин должен совершать более пяти поездок ежедневно.

Транспортный эксперт Иван Черныш приводит примеры цен на месячные проездные билеты в других странах Европы:

Прага – 650 грн ( 550 крон );

Варшава – 710 грн (110 злотых);

Вена – 1530 грн (51 евро);

Брюссель – 1650 грн (55 евро);

Женева – 2000 грн (70 франков);

Париж – 2255 грн (75,20 евро).

С 16 ноября стартовали общественные обсуждения в формате электронных консультаций по повышению тарифов, они продлятся 15 дней.

проезд, общественный транспорт, Киев
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