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На Буковине построят новый храм УПЦ, вместо захваченного ПЦУ

06.11.2021 / 15:40
На Буковине построят новый храм УПЦ, вместо захваченного ПЦУ
Источник: Центр информации УПЦ
Сейчас верующие УПЦ в Добрыновцах совершают богослужения в переоборудованном помещении на территории бывших колхозных зданий

На Буковине в селе Добрыновцы Свято-Николаевская община Украинской Православной Церкви построит новый храм, вместо захваченного ПЦУ.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Черновицко-Буковинской епархии, чин закладки камня под новую церковь совершил епископ Хотинский Вениамин.

Сейчас верующие УПЦ в Добрыновцах совершают богослужения в переоборудованном помещении на территории бывших колхозных зданий.

Свято-Николаевская община лишилась своего храма в 2019 году после рейдерского захвата и незаконного распоряжения Черновицкой областной государственной администрации, которая перерегистрировала «переход» церкви в ПЦУ. Община УПЦ продолжает оспаривать в суде незаконные действия местных властей.

Как сообщалось ранее, в Винницкой области освящен новый храм Украинской Православной Церкви в поселке Стрижавка. Покровский храм церковная община построила вместо захваченного активистами ПЦУ.

Источник: Inpress.ua
Буковина, УПЦ, черновицко-буковинская епархия, новый храм
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