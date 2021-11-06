На Буковине построят новый храм УПЦ, вместо захваченного ПЦУ

На Буковине в селе Добрыновцы Свято-Николаевская община Украинской Православной Церкви построит новый храм, вместо захваченного ПЦУ.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Черновицко-Буковинской епархии, чин закладки камня под новую церковь совершил епископ Хотинский Вениамин.

Сейчас верующие УПЦ в Добрыновцах совершают богослужения в переоборудованном помещении на территории бывших колхозных зданий.

Свято-Николаевская община лишилась своего храма в 2019 году после рейдерского захвата и незаконного распоряжения Черновицкой областной государственной администрации, которая перерегистрировала «переход» церкви в ПЦУ. Община УПЦ продолжает оспаривать в суде незаконные действия местных властей.

Как сообщалось ранее, в Винницкой области освящен новый храм Украинской Православной Церкви в поселке Стрижавка. Покровский храм церковная община построила вместо захваченного активистами ПЦУ.