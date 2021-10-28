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В РПЦ объяснили, почему смена языка богослужения не сделает его более понятным

28.10.2021 / 14:45
В РПЦ объяснили, почему смена языка богослужения не сделает его более понятным
Вопрос заключается не в том, чтобы перевести тексты на русский язык, а в том, чтобы сделать богослужение более доступным, понятным, а для этого может использоваться перевод

Не зная Священного Писания, Библии, причем не только Евангелия, но и Ветхого Завета, невозможно понимать богослужение, даже если перевести тексты на русский язык.

Об этом глава ОВЦС Московского Патриархата митрополит Иларион (Алфеев) сказал в эфире программы «Церковь и мир», сообщает patriarchia.ru.

«Просто так перевести византийские богослужебные тексты VIII века на русский язык - еще не значит сделать богослужение понятным. Я проводил один простой эксперимент, когда служил в Венгерской епархии: у нас был русскоязычный приход, и на одной службе я прочитал Великий покаянный канон Андрея Критского не на славянском, а на русском языке. Люди точно так же ничего не поняли на русском языке, как они не понимают этот текст на славянском. Почему? Потому что это сложный богословский текст, который был написан в эпоху, когда люди, а в особенности монахи, для которых писался этот текст, очень хорошо знали Священное Писание. Сейчас люди в большинстве своем Священного Писания не знают, даже наши православные верующие. Просто воспринять на слух такой сложный богословский текст даже на русском языке практически невозможно», - отметил митрополит Иларион.

Владыка подчеркнул, что вопрос заключается не в том, чтобы перевести тексты на русский язык, а в том, чтобы сделать богослужение более доступным, понятным, а для этого может использоваться перевод.

«Святейший Патриарх предлагает священникам, у которых есть к этому желание и на их приходе есть соответствующий запрос, читать отрывки из Апостола и из Евангелия по-русски, а не по-славянски. В некоторых приходах такие чтения бывают и по-славянски, и по-русски, как, например, на приходе, где я служу. Но в полной мере решить вопрос понимания богослужения можно только за счет того, что людям будет постоянно объясняться смысл службы и они сами будут серьезно относиться к чтению Священного Писания. Не зная Священного Писания, Библии, причем не только Евангелия, но и Ветхого Завета, невозможно понимать богослужение», - подытожил глава ОВЦС МП.

Источник: Inpress.ua
РПЦ
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