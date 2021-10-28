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Вакцинация помогает не попасть в "красную" зону – замглавы ОП

28.10.2021 / 17:12
Вакцинация помогает региону не попасть в «красную» зону карантина.

Об этом заявил заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко в ходе рабочей поездки на Херсонщину.

«Вакцинация помогает не попасть в красную зону. Например, в Полтавской области, где я недавно был, более 50% людей вакцинированы, и они до сих пор в желтой зоне. Занятость койко-мест у них – 60%. Реанимация вообще не занята так, как в некоторых областях. Именно поэтому нужно идти и вакцинироваться», – отметил Тимошенко.

В ходе поездки он инспектировал развертывание мобильного госпиталя Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям для приема больных COVID-19, который начнет действовать на базе Каховской центральной городской больницы имени семьи Панкеевых.

Мобильный госпиталь состоит из 35 палаток и модулей, 24 из которых – палаты для пациентов и блок интенсивной терапии. Госпиталь автономный, снабжен электрогенераторами, тепловыми пушками и башнями освещения. Его запуск позволит усилить мощности больницы на 120 койко-мест для больных с коронавирусом.

«Мобильный госпиталь ГСЧС позавчера прибыл в Херсон для усиления, поскольку ситуация с COVID-19 в области вызвала много вопросов и нужна была помощь государства. Поэтому было принято решение Кабинетом Министров вместе с Офисом Президента, Министерством здравоохранения, что именно сюда поедет мобильный госпиталь ГСЧС», – сказал Тимошенко представителям СМИ после осмотра госпиталя.

По его словам, подготовительные работы здесь продолжаются два дня, и уже скоро госпиталь сможет принимать больных и поможет стабилизировать эпидемическую ситуацию в Каховке и близлежащих населенных пунктах.

Замглавы ОП также подчеркнул, что Кабинет Министров и Офис Президента отдельно по каждому региону контролируют вопросы выплаты медикам доплат за работу с больными коронавирусом, «чтобы не было никакой задолженности».

По его словам, в целом по стране вопрос оплаты работы врачей не стоит, исключение могут составлять единичные случаи, как, например, Олешковская больница, которую только с 15 октября руководитель работ добавил в перечень «ковидных» медучреждений, и как только главный врач подготовит пакет необходимых документов и подпишет контракт с Национальной службой здоровья Украины, медики этой больницы начнут получать доплаты за работу с больными COVID-19.

Источник

коронавирус, вакцинация
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