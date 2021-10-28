"Газпром" потребовал от Молдовы ослабить отношения с ЕС в обмен на газ – FT

Как сообщает "Европейская правда", об этом стало известно изданию Financial Times от собственных источников.

В ходе переговоров в этом месяце "Газпром" заявил молдавским официальным лицам, что он готов снизить цену на голубое топливо, если страна согласится внести изменения в Соглашение о свободной торговле с ЕС, заявили изданию лица, знакомые с переговорами.

"Газпром" также хочет, чтобы Молдова отложила имплементацию правил ЕС, требующих либерализации газовых рынков и увеличения конкуренции, заявили источники.

Два человека, информированные о переговорах, заявили, что Кремль рассматривает газовые переговоры как часть более широкого политического урегулирования с Молдовой после того, как проевропейский президент Майя Санду выиграла выборы в прошлом году.

Аналитики предположили, что Россия использует позицию "Газпрома" как единственного поставщика в Молдову с целью давления на правительство в Кишиневе, которое пообещало выйти из орбиты Москвы и двигаться на Запад.

Либерализация газового рынка негативно повлияет на "Газпром" и "Молдовагаз", его дочернюю компанию в Молдове, владеющую и управляющую газовой сетью страны.

Молдова продолжает переговоры с "Газпромом" по заключению долгосрочного контракта. Согласно нынешним договоренностям, в октябре Молдова получает газ по цене $790 за тысячу кубометров. В этом контракте предусмотрено получение Молдовой только 67% от необходимого объема.

По этой причине Молдова решила каждый день закупать небольшой объем газа из альтернативных источников, чтобы поддерживать давление в газопроводе.

В прошлую пятницу парламент объявил о введении чрезвычайного положения в связи с газовым кризисом сроком до 20 ноября. Переговоры с "Газпромом" продолжаются, но стороны пока не пришли к согласию.

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