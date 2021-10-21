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В Нежине верующие УПЦ почтили чудотворную икону Богородицы «О Всепетая Мати»

21.10.2021 / 14:50
В Нежине верующие УПЦ почтили чудотворную икону Богородицы «О Всепетая Мати»
Источник: Центр информации УПЦ
На литургии молились об избавлении от эпидемии коронавируса и о врачах, которые ведут борьбу с болезнью

В Нежине верующие Украинской Православной Церкви отметили день чудотворной иконы Богородицы «О Всепетая Мати», которая находится в Благовещенском монастыре.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на orthodox.cn.ua, праздничную Божественную литургию епископ Ладанский Феодосий.

Празднование в честь чудотворной иконы «О Всепетая Мати», которая находится в Благовещенском монастыре Нежина, возглавил епископ Ладанский Феодосий.

На литургии молились об избавлении от эпидемии коронавируса и о врачах, которые ведут борьбу с болезнью.

В конце богослужения совершили молебен перед чудотворным образом Богородицы.

*** Образ «О, Всепетая Мати» находится в Благовещенском мужском монастыре Нежина. Название иконы связано с тем, что край мафория (верхняя одежда; длинное женское покрывало, спускающееся с головы до пят – ред.) Богородицы украшен каймой с текстом строфы 13-го кондака Великого Акафиста на церковнославянском языке: «О, Всепетая Мати, рождшая всех святых Святейшее Слово, нынешнее приношение приемши, от всяких напасти избави всех, и грядущия изми муки, вопиющия Ти: Аллилуиа».

21 декабря 2017 года постановлением Синода УПЦ икона Пресвятой Богородицы «О, Всепетая Мати» из Благовещенского мужского монастыря Нежина была признана общецерковной святыней.

Источник: Inpress.ua
нежин, упц, икона Богородицы
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