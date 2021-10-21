Суд заочно арестовал Азарова по делу о госизмене

Об этом сообщает ГБР

Досудебным расследованием установлено, что содержание и условия соглашения между Украиной и РФ по вопросам пребывания Черноморского флота России в Крыму были навязаны тогдашним президентом РФ Дмитрием Медведевым Азарову накануне подписания.

Премьер, отмечается, понимая последствия для Украины, сознательно согласовал проект документа. Этим Азаров способствовал реализации интересов РФ при согласовании сделки и ее имплементации.

ГБР получило оригиналы документов, свидетельствующих о действиях Азарова в ущерб территориальной целостности Украины, что в дальнейшем привело к оккупации Крыма Россией.

Это все осуществлялось по сговору с беглым экс-президентом Виктором Януковичем, которому уже сообщили подозрение в этом деле.

Дословно: "Избрание Азарову заочной меры пресечения в виде содержания под стражей предоставит основания обращаться с запросами о предоставлении международно-правовой помощи о его экстрадиции, а также позволит инициировать вопрос об осуществлении специального досудебного расследования".

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