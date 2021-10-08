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Рада уволила Разумкова с должности спикера

08.10.2021 / 09:42
Народные депутаты проголосовали за увольнение Дмитрия Разумкова с должности председателя Верховной Рады.

Об этом шла речь на заседании Верховной Рады 7 октября.

Соответствующее решение поддержали 284 нардепа. Разумков покинул сессионный зал под аплодисменты народных депутатов.

Примечательно, что монобильшинство не отдало необходимого для увольнения спикера количества голосов.

Так, за увольнение Разумкова проголосовали 215 "слуг", 20 нардепов "Батькивщины", 18 нардепов партии "Довира", 19 нардепов "За майбутнє", часть "Голоса" (6 нардепов) и 6 внефракционных.

"Против" голосовала "Евросолидарность" - 27, "ОПЗЖ" - 23, 7 "слуг", 8 нардепов "Голоса" и часть внефракционных (8).

При этом оппозиционные партии поблагодарили Разумкову за работу, за то, что пытался прислушиваться ко всем фракциям и не дал "свергнуть парламентаризм".

Представители "Батькивщины", "ОПЗЖ" и "Евросолидарности" выразили уверенность в том, что увидят Разумкова как самостоятельного политика в следующем созыве парламента, в отличие от представителей "Слуги народа".

А нардепка Виктория Сюмар заявила, что некоторые спикеры, которых снимали с должности, потом становились президентами.

Политики добавили, что благодарности от "Слуги народа" Разумков не дождется. Сессионный зал заметно поредел, когда в зале начали задавать вопросы бывшему председателю парламента.

Представители "Голоса" отметили, что "слуги" должны поблагодарить Разумкова за работу, а не стыдливо прятать глаза. Сергей Рахманин заявил, что уже завтра любой у власти может и сам оказаться за бортом и стать "пищей".

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