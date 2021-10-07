Новые исследования показали, что в Бабьем Яру казнили около 200 тысяч человек - Зеленский

Об этом сказал Президент Владимир Зеленский во время выступления на мероприятиях по чествованию 80-й годовщины трагедии.

"В первые два дня нацисты казнили в Бабьем Яру 33 тысячи 771 еврея. Мужчины уже почти все были на фронте, и казненные здесь - это преимущественно люди пожилого возраста, это женщины, дети старше 3 лет, детей младше 3 лет нацисты не жалели, они убивали их не считая... Два слоя трупов, слой земли, снова два слоя трупов и слой земли... над оврагом день и ночь кружил нацистский самолет, шум которого заглушал выстрелы, но не смог заглушить страшный стон, который, по словам очевидцев, раздавался над Бабьим Яром еще несколько дней", - подчеркнул Зеленский.

По словам главы государства, за следующие два года гитлеровцы казнили почти все еврейское население Киева, а дальше начали убивать цыган, украинцев, военнопленных, нарушителей порядка - без раздумий и колебаний, без подсчета.

"Сколько их осталось лежать здесь навсегда - точно сегодня не скажет никто. На Нюрнбергском процессе говорилось около 100 тысяч человек. Сегодня новые исследования говорят, что, вероятно, около 200 тысяч человек", - заявил Президент.

Он подчеркнул, что никакое время не способно успокоить эту боль, а трагедия Бабьего Яра коснулась каждого, даже если здесь не был убит чей-то родственник, друг или знакомый.

"Это коснулось всех, каждого человека, который считает себя человеком. Ведь то, что произошло здесь, является преступлением против вида, против понятия человек. Как бы это ужасно ни звучало, Бабий Яр является памятником человеку во всех худших и лучших проявлениях: человеку, который убивает, человеку, который умирает от рук другого человека, человеку, который промолчал и договорился с совестью, человеку, имеющему недоговороспособную совесть, поэтому кричащему об этих преступлениях во весь голос, человеку, который стрелял и верил, что поступает правильно, человеку, который спасает, потому что знает, что поступает правильно", - заявил Зеленский.

Он также отметил, что нацизм был побежден не только оружием. "Нацизм был побежден не только классическим оружием, но и другим, более мощным - это оружие человеческой души, гуманизма, оружие милосердия", - сказал глава государства.

Как сообщалось, в среду вечером на территории Национального историко-мемориального заповедника "Бабий Яр" проходят мероприятия к 80-й годовщине трагедии с участием президентов Украины Владимира Зеленского, Израиля Ицхака Герцога и Германии Франк-Вальтер Штайнмайера.

Во время Второй мировой войны нацисты, которые заняли Киев, использовали урочище Бабий Яр в северо-западной части города как место массовых расстрелов гражданского населения, главным образом евреев. 29 сентября 1941 года по приказу оккупационной администрации все еврейское население было обязано явиться в Бабий Яр. Здесь людей группами проводили через пропускной пункт, после чего загоняли на край оврага и расстреливали. В этот и на следующий день жертвами расправы стали 33 771 человек. В общем массовые убийства в урочище продолжались до самого ухода нацистской армии из города: по официальным данным, в Бабьем Яру расстреляли около ста тысяч человек.

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