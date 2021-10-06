Рада отстранила Разумкова от ведения пленарных заседаний на два пленарных заседания

Соответствующее решение на заседании во вторник поддержали 240 народных депутатов, из них 200 – от фракции "Слуга народа". 16 и 18 голосов "за" дали соответственно депутатские группы "За майбутне" и "Довира", по три голоса – фракция "Голос" и внефракционные депутаты.

В то же время 10 нардепов от "Голоса", один от "Довиры", шесть от "Слуги народа" 18 от "Батькивщины", 24 от "Оппозиционной платформы – За жизнь", все 27 нардепов от "Европейской солидарности" и девять внефракционных парламентариев проголосовали против такого решения.

Как объяснил в ходе рассмотрения этого вопроса первый заместитель главы депутатской фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, это связано с отказом Разумкова ставить на голосование согласительного совета в понедельник предложения по повестке дня пленарных заседаниях 5-8 октября.

"Считаем, что такими действиями председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков пренебрег правом депутатских фракций вносить предложения в недельную повестку дня пленарных заседаний, что является грубым нарушением Регламента Верховной Рады. Депутатская фракция политической партии "Слуга народа", депутатские группы "За майбутне" и "Довира"... вносят предложение об отстранении председателя Верховной Рады от введения пленарных заседаний на два пленарных дня", - пояснил Корниенко.

Сам Разумков заявил о конфликте интересов и поручил вести пленарное заседание при рассмотрении данного вопроса первому вице-спикеру Руслану Стефанчуку.

"Два года в этом зале мы работали так, чтобы всё-таки закон был один для всех. Можно двигаться двумя путями: идти по закону или по политической целесообразности. Я сегодня вижу, что происходит в зале. И если есть желание идти по второму (пути – ИФ), нежели по закону, - это право народных депутатов. Я никого не буду убеждать, все в этом зале взрослые, умные люди", - сказал Разумков.

"Если есть желание сменить главу Верховной Рады, я сказал, что задерживать этот процесс не буду. Как только поступило заявление, мы выдали подписные листы, вечера получили заявление о запуске процедуры, сразу же согласно Регламенту она была запущена, но я думаю, что не всех это устраивает. Нужно быстро. Хорошо, вы можете делать все, что хотите, в этом зале", - добавил он.

При этом Разумков подчеркнул, что должность не имеет для него значения: "Это инструмент. Я и без должности смогу реализовывать все то, что мы обещали в 2019 году".

В партии "Голос" назвали отстранение Разумкова очередным нарушением Регламента Верховной Рады и попыткой взять парламент под контроль Офиса президента.

"Спикера отстранили от занимаемой должности на время рассмотрения вопроса о его отставке - на два дня. Это произошло с грубым нарушением закона. Никакой аргументации этом не было. Сейчас монобольшинство нарушает закон и пытается найти как можно более широкую поддержку. Фракция "Голос" не поддерживает отставку спикера, так же, как все оппозиционные фракции. Но, к сожалению, у нас есть некоторые коллеги, сотрудничающие с ОП, и дали за отстранение Разумкова голоса", - сказала лидер "Голоса" Кира Рудык.

Она отметила, что несмотря на то, что Разумков начал свою политическую жизнь как представитель провластной команды, партия выступает против его отставки, потому что он соблюдает правила и следует регламенту.

"Если сменят спикера, оппозиция будет иметь вдвое, а то и втрое меньше возможностей отстаивать свою позицию не только с трибуны, но и напрямую с журналистами. Поскольку в ближайшее время должен быть подписан так называемый закон об олигархах, который является неконституционным, это еще одна из причин, почему хотят заменить спикера так быстро", - отметила Рудик.

Как сообщалось, глава депутатской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия направил от имени депутатской фракции письмо об отзыве председателя Верховной Рады. Президент Украины Владимир Зеленский назвал вопрос пребывания Разумкова в должности спикера "внутрифракционным".

Разумков был первым номером в партийном списке партии "Слуга народа" на парламентских выборах в 2019 году.

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