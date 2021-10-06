Предстоятель УПЦ возглавит торжества в Святогорской лавре

В Святогорской лавре 9-10 октября состоятся торжества, посвященные 30-летию создания Донецкой епархии Украинской Православной Церкви и 30-летию архиерейской хиротонии митрополита Донецкого и Мариупольского Илариона.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Святогорской лавры, праздничные богослужения возглавит Предстоятель Украинской Православной Церкви Митрополит Онуфрий.

9 октября в 17.00 в Успенском соборе Лавры начнётся праздничное всенощное бдение, в 8.00 воскресенья 10 октября - Божественная литургия.

Также будет совершено освящение памятника Блаженнейшему Митрополиту Владимиру (Сабодану).

***Донецкая епархия была основана в 1943 году. Её епархиальный центр находился в Горловке. С 1990 года епархия располагалась в Луганске. 6 сентября 1991 года из состава Донецкой епархии была выделена Луганская епархия, в Донецке размещается епархиальное управление. Этот день считается днём рождения Донецкой епархии. Сегодня в неё входит более 240 приходов и пять монастырей (включая Святогорскую лавру).