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Предстоятель УПЦ возглавит торжества в Святогорской лавре

06.10.2021 / 12:33
Предстоятель УПЦ возглавит торжества в Святогорской лавре
Источник: Центр информации УПЦ
Будет совершено освящение памятника Блаженнейшему Митрополиту Владимиру (Сабодану)

В Святогорской лавре 9-10 октября состоятся торжества, посвященные 30-летию создания Донецкой епархии Украинской Православной Церкви и 30-летию архиерейской хиротонии митрополита Донецкого и Мариупольского Илариона.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Святогорской лавры, праздничные богослужения возглавит Предстоятель Украинской Православной Церкви Митрополит Онуфрий.

 9 октября в 17.00 в Успенском соборе Лавры начнётся праздничное всенощное бдение, в 8.00 воскресенья 10 октября - Божественная литургия. 

Также будет совершено освящение памятника Блаженнейшему Митрополиту Владимиру (Сабодану).

***Донецкая епархия была основана в 1943 году. Её епархиальный центр находился в Горловке. С 1990 года епархия располагалась в Луганске. 6 сентября 1991 года из состава Донецкой епархии была выделена Луганская епархия, в Донецке размещается епархиальное управление. Этот день считается днём рождения Донецкой епархии. Сегодня в неё входит более 240 приходов и пять монастырей (включая Святогорскую лавру).

Источник: Inpress.ua
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