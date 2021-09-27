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Студенты Киевских духовных школ УПЦ записали обращение на жестовом языке к неслышащим людям

27.09.2021 / 12:55
Студенты Киевских духовных школ УПЦ записали обращение на жестовом языке к неслышащим людям
Источник: Центр информации УПЦ
Студенты поздравили неслышащих украинцев и пригласили на экскурсию в Киево-Печерскую лавру

Студенты Киевской духовной академии и семинарии присоединились к флешмобу в Международный день глухих и сняли видеообращение к неслышащим украинцам.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу КДАиС, студенты поздравили неслышащих украинцев и пригласили на экскурсию в Киево-Печерскую лавру, которую они проведут на жестовом языке.

«В КДАиС более 10 лет изучают жестовый язык. Мы хотим помогать неслышащим людям понимать Православную веру. Приглашаем в сердце Украины в Киево-Печерскую лавру. Мы с радостью проведем экскурсию на жестовом языке», - отметили студенты Киевских духовных школ.

Также в новом учебном году в КДАиС запланировано еженедельное изучение Евангелия для неслышащих людей. 

Как сообщалось ранее, хор Киевской духовной академии и семинарии Украинской Православной Церкви под руководством регента архимандрита Романа (Подлубняка) занял первое место на международном музыкальном фестивале в Польше.

Источник: Inpress.ua
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