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Премьер Грузии подтвердил курс Тбилиси в ЕС и НАТО

27.09.2021 / 11:17
Глава грузинского правительства Ираклий Гарибашвили в ходе выступления на 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН подтвердил стремление Тбилиси войти в Евросоюз и НАТО.

"Мы не успокоимся, пока не достигнем членства в Евросоюзе и Североатлантическом альянсе", - заявил Гарибашвили, текст выступления которого распространила в субботу пресс-служба премьер-министра Грузии.

Премьер сказал, что европейскую и евроатлантическую интеграцию поддерживает абсолютное большинство населения Грузии. "Мы подготовили всеобъемлющий план действий, который содержит такие инициативы и реформы, которые обеспечат внесение к 2024 году заявки на вступление в ЕС", - отметил он.

Гарибашвили обвинил Россию в стремлении воспрепятствовать устремлениям Грузии "в европейскую и евроатлантическую семью". Он также обвинил РФ в невыполнении соглашения о прекращении огня от 12 августа 2008 года.

Гарибашвили подтвердил приверженность Грузии политике мирного урегулирования конфликтов и обратился к жителям Абхазии и Южной Осетии. "У нас общая история, и мы являемся частью общей родины - Грузии. Поэтому вместе мы должны определить и наше общее будущее. Вместе и мирно мы должны строить нашу страну, чтобы она стала истинно демократическим, процветающим и ориентированным на будущее европейским обществом", - заявил глава правительства Грузии.

Источник

НАТО, Гарибашвили
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