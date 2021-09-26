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Александр Усик о победе над Джошуа: Единственное, что я хотел сделать - это прославить своего Господа

26.09.2021 / 13:35
Александр Усик о победе над Джошуа: Единственное, что я хотел сделать - это прославить своего Господа
Источник: Центр информации УПЦ
Первое, что сделал Александр после окончания боя - перекрестился, а потом стал на колени, чтобы поблагодарить Бога за победу

Украинский боксер Александр Усик после победы над Энтони Джошуа, после которого стал новым чемпионом мира в супертяжелом весе, сказал, что своим поединком он хотел прославить Христа.

 После боя, в котором Александр Усик завоевал все четыре пояса в супертяжелом весе, боксер поблагодарил Бога, сообщает Центр информации УПЦ.

«Единственное, что я хотел сделать - это прославить своего Господа Иисуса Христа этим боем и сказать, что за все - слава Богу и победа эта от Него», - сказал Александр Усик после победного боя в комментарии британскому телеканалу Sky Sports.

Первое, что сделал Александр после окончания боя - перекрестился, а потом стал на колени, чтобы поблагодарить Бога за победу.

Верующие УПЦ в соцсетях поздравляют боксера с победой.

Украинский боксер Александр Усик 26 сентября победил чемпиона мира в супертяжелом весе по нескольким версиям Энтони Джошуа. Усик забрал у него пояса WBA, IBF, WBO и IBO.
Боксер стал третьим украинским чемпионом в супертяжелом весе после Владимира и Виталия Кличко.

Источник: Inpress.ua
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