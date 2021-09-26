Александр - воин Христов: Верующие УПЦ поздравляют Усика с победой

Верующие Украинской Православной Церкви в соцсетях оставляют сотни тысяч комментариев, поздравляя с победой боксера Александра Усика.

Православные украинцы пишут боксеру слова благодарности и славят Бога за победу в бою, в котором Усик завоевал все четыре пояса в супертяжелом весе, сообщает Центр информации УПЦ.

После боя Александр Усик встал на колени, перекрестился и поблагодарил Бога.

«Слава Богу за все! С победой Александр! Весь матч молился, слушая трансляцию. Спасибо за радость, которую ты подарил нам, болельщикам. Слава Иисусу Христу», - написал Сергей Иванченко.

«Пример настоящего патриота и истинного православного! Поздравляю с победой!», - пишет Ольга Чернецкая.

Верующие рассказали, как поддерживали Александра в своих молитвах.

«Слава Богу за все! Поздравляем! Победа Александра с Божией помощью! Столько людей молились за его победу», - поделилась Татьяна Хоменко.

«Спасибо, Александр, за то, что несёшь всем слово веры и любви ко Господу нашему Иисусу Христу! И держишь бой и телесный, и духовный. И с Богом побеждаешь! Поздравляем с победой», - благодарит Анжела Карпенко.

Игорь Алексеенко написал: «Слава, тебе Боже! Спаси, Господи, раба Божьего Александра! Александр - воин Христов! Мы будем за тебя молиться и дальше!».

В своих комментариях православные называют победу Усика примером веры и преданности Богу.

«Чего не может сделать человек, то может сделать человек с помощью Бога. Радости нет предела», - написала Алена Оверчук.

«Поздравляю с прекрасной победой, ведь это победа всего Православия! Храни тебя Господь!», - поздравила чемпиона Мария Кондраш-Тацюн.

«Многая лета нашему православному чемпиону», - желает Василий Корецкий.

Украинский боксер Александр Усик победил чемпиона мира в супертяжелом весе по нескольким версиям Энтони Джошуа. Усик забрал у него пояса WBA, IBF, WBO и IBO.

После победы над Энтони Джошуа, после которого стал новым чемпионом мира в супертяжелом весе, Александр Усик сказал, что своим поединком он хотел прославить Христа.

Боксер стал третьим украинским чемпионом в супертяжелом весе после Владимира и Виталия Кличко.