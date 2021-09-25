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На Сумщине Предстоятель УПЦ возглавил канонизацию нового святого

25.09.2021 / 18:15
На Сумщине Предстоятель УПЦ возглавил канонизацию нового святого
Источник: Центр информации УПЦ
Священный Синод УПЦ благословил местное почитание в лике святых архимандрита Аристарха (Ситало) 9 декабря 2020 года

В Сумах Предстоятель Украинской Православной Церкви Митрополит Онуфрий возглавил прославление в лике святых архимандрита Аристарха (Ситало).

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, Божественная литургия и чин прославления нового святого состоялся в Спасо-Преображенском кафедральном соборе.

За богослужением вознесли особые просьбы о прекращении эпидемии, о врачах и выздоровлении больных.

Секретарь Священного Синода УПЦ митрополит Антоний (Паканич) зачитал решение Синода относительно установления почитания святого. Было прочитано житие новомученика. Затем святому Аристарху пропели тропарь, кондак, величание и поклонились его иконе.

Святой преподобномученик Аристарх (в миру - Александр Ситало) родился в 1862 году. В возрасте 29 лет он стал насельником Ахтырского Свято-Троицкого монастыря. В 1906 году отец Аристарх возглавил обитель. Он ревностно трудился на благо монастыря, в предреволюционные годы обитель переживала свой расцвет. В январе 1919 года Ахтырку заняли большевики, несколько сотен красноармейцев разместились в монастыре. В июне того же года отец Аристарх был арестован и направлен в тюрьму. На рассвете 18 июля его расстреляли в сосновом лесу. По свидетельствам монахов, которые нашли его тело после ухода из города большевиков, оно было сильно изувечено: были раздроблены кости черепа, на спине остались раны.

Священный Синод УПЦ благословил местное почитание в лике святых архимандрита Аристарха (Ситало) 9 декабря 2020 года.

Источник: Inpress.ua
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