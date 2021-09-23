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США удвоят закупку вакцины Pfizer для бедных стран до 1 млрд доз

23.09.2021 / 17:18
Президент США Джо Байден намерен объявить о том, что Соединенные Штаты удвоят закупку вакцины Pfizer от COVID-19 для бедных стран до 1 миллиарда доз.

По его мнению, в течение следующего года это поможет достичь цели вакцинировать 70% населения Земли.

Об этом сообщает AP.

Сообщается, что усиленные обязательства США должны стать краеугольным камнем глобального саммита по вакцинации, который Байден созывает сегодня в кулуарах Генеральной ассамблеи ООН. Ожидается, что он обратится с призывом к богатым странам сделать больше, чтобы взять коронавирус под контроль.

По словам двух высокопоставленных чиновников администрации Байдена, данная закупка увеличит общий объем вакцин до более 1,1 млрд доз, которые будут распространены более чем в 100 странах. Это больше, чем пожертвования других стран вместе взятых.

Напомним, в конце августа Украина получила от США еще почти 190 тысяч доз вакцины Pfizer. До этого было передано несколько партий.

Источник

вакцина, СШа
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