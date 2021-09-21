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Митрополит Антоний в день Рождества Богородицы рассказал, почему важно просить помощи у Божией Матери

21.09.2021 / 18:55
Митрополит Антоний в день Рождества Богородицы рассказал, почему важно просить помощи у Божией Матери
Источник: Центр информации УПЦ
Если перестать молиться Божией Матери, значит уже внутренне не будешь почитать Самого Бога, который совершил наше спасение

Божья Матерь своим материнским сердцем всегда рядом, всегда стремится поддержать, укрепить, дать необходимую помощь, в которой нуждается каждый человек.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич) в своей проповеди в праздник Рождества Пресвятой Богородицы.

Архиерей напомнил, что Пресвятая Богородица своим послушанием и смирением привела в этот мир Самого Бога.

«Если перестать молиться Божией Матери, значит уже внутренне не будешь почитать Самого Бога, который совершил наше спасение», - подчеркнул митрополит Антоний.

Как отметил владыка, в день великого праздника нужно уповать на милость Божью и благодарить Бога.


«Бог любит каждого человека, который стремится к спасению. А Божья Матерь своим материнским сердцем всегда рядом, всегда стремится поддержать, укрепить, дать необходимую помощь, в которой так нуждается каждый. Нужно уповать на милость Божью и на веру, что у нас есть всегдашняя Преблагословенная Мати, которая слышит наше упование. Даже если не обращаемся к Ней, Ее сердце всегда с нами. Она чутко пронесла все, что связано с Ее Единородным Сыном, и поэтому понимает, как сложно жить, как не потерять себя, найти именно свою тропинку, которая не будет блуждать по миру, а приведет именно к цели пребывания на земле», - сказал управделами УПЦ. Также он добавил, что цель человеческой жизни только одна - «прийти к Единородному Сыну Господу Иисусу Христу, который родился от Приснодевы Марии, которая сегодня рождается и дарит необычайную радость церковного Торжества».

Источник: Inpress.ua
УПЦ, митрополит Антоний, Рождество Богородицы
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