Митрополит Антоний в день Рождества Богородицы рассказал, почему важно просить помощи у Божией Матери

Божья Матерь своим материнским сердцем всегда рядом, всегда стремится поддержать, укрепить, дать необходимую помощь, в которой нуждается каждый человек.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич) в своей проповеди в праздник Рождества Пресвятой Богородицы.

Архиерей напомнил, что Пресвятая Богородица своим послушанием и смирением привела в этот мир Самого Бога.

«Если перестать молиться Божией Матери, значит уже внутренне не будешь почитать Самого Бога, который совершил наше спасение», - подчеркнул митрополит Антоний.

Как отметил владыка, в день великого праздника нужно уповать на милость Божью и благодарить Бога.



«Бог любит каждого человека, который стремится к спасению. А Божья Матерь своим материнским сердцем всегда рядом, всегда стремится поддержать, укрепить, дать необходимую помощь, в которой так нуждается каждый. Нужно уповать на милость Божью и на веру, что у нас есть всегдашняя Преблагословенная Мати, которая слышит наше упование. Даже если не обращаемся к Ней, Ее сердце всегда с нами. Она чутко пронесла все, что связано с Ее Единородным Сыном, и поэтому понимает, как сложно жить, как не потерять себя, найти именно свою тропинку, которая не будет блуждать по миру, а приведет именно к цели пребывания на земле», - сказал управделами УПЦ. Также он добавил, что цель человеческой жизни только одна - «прийти к Единородному Сыну Господу Иисусу Христу, который родился от Приснодевы Марии, которая сегодня рождается и дарит необычайную радость церковного Торжества».