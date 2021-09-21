«В Украине сейчас почетнее быть активистом, чем судьей», - юрист рассказал о реальных проблемах судебной системы

Именно через такую призму деятельность судей воспринимается обществом. Сложилась странная ситуация, когда гораздо почетнее быть активистом, чем судьей.

Об этом заявил управляющий партнер адвокатского объединения «Радзиевский и партнеры» Юрий Радзиевский во время круглого стола «Оценка деятельности судебной системы и пути ее реформирования», который прошел в информационном агентстве «Украинские новости».

«Каждый может оправдать судейской продажностью свой непрофессионализм, свою низкую квалификацию. Каждый чиновник, выносящий незаконное решение, которое в дальнейшем отменяется судом, всегда говорит, что «я все сделал правильно, а очередной плохой судья-взяточник свел на нет всю мою работу». Правоохранители, когда передают в суды шитые белыми нитками дела, в которых судьи не имеют другого выбора, кроме как вынести оправдательный приговор, всегда апеллируют к тому, что сделали все от них зависящее, поймали бандита, отправили в суд, а плохие судьи отпускают его на волю и они с этим ничего не могут сделать», - отметил юрист.

Он привел пример из собственной практики.

«У меня лично был пример, когда нашего клиента правоохранители пытались взять под стражу по совершенно надуманному делу при полном отсутствии надлежащих и допустимых доказательств. Суд рассматривал ходатайство о заключении под стражу, мы привели свои аргументы, показали, что не о чем даже говорить, и судья абсолютно прогнозируемо вынесла решение о домашнем аресте. Вечером один из руководителей этого правоохранительного органа писал в ФБ, что у его подчиненных опускаются руки, мол, они в очередной раз поймали преступника, а суд в очередной раз продался и его отпустил. То есть любой у нас сейчас может бросаться грязью в судью, оскорблять, угрожать, и за это ничего не будет», - отметил он.

Юрист напомнил, что активисты могут даже привозить виселицы под дома судей.

«Известный инцидент, кода в феврале 2018 когда одесский активист разбил топором автомобиль во дворе Соломенского суда. Я не слышал, чтобы по отношению к нему вступил в силу приговор по 378 статье за умышленное повреждение имущества судьи, но я слышал, что через три месяца после инцидента он был избран в состав Совета общественного контроля НАБУ, активист пошел на повышение. Это красноречивый сигнал для всех «активистов», что надо делать для того, чтобы продвигаться по карьерной лестнице», - возмущен адвокат.

Он также напомнил, в каких условиях работают украинские судьи.

«Многие суды в третьем тысячелетии не могут себе позволить такую роскошь как отопление зимой, услуги телефонной связи. Они не отправляют повестки и судебные решения сторонам, потому что у них на это банально нет денег. Во многих судах отсутствует необходимое количество штатных судей, некоторые суды вовсе прекращают свою работу, потому что там нет ни одного назначенного судьи. Соответственно, это увеличивает нагрузку на тех судей, которые остаются работать, она исчисляется сотнями дел в день. Я иногда, когда захожу в судах в кабинеты помощников, вижу те кипы дел, которые нужно не просто прочитать, в них надо разобраться, проанализировать, чтобы вынести обоснованное и законное решение. Я уверен, что их физически даже прочитать нельзя, на это нет времени», - рассказал он.

Юрист признает наличие проблем в судебной системе, но призывает не грести всех судей под одну гребенку.

«Я не хочу сказать, что все судьи ангелы, что над головами у них нимбы, а за спиной крылья, есть разные люди и в этой профессии, но уверен, что там работают много честных и профессиональных людей. Единственное что они хотят, чтобы им не мешали это делать», - отметил он.

Он также скептически относится к новой судебной реформе, видя в ней лишь попытку очередного передела сфер влияния в судебной системе.

«У нас становится доброй традицией реформировать судебную систему. Сбиваюсь со счета, как часто эти судебные реформы сменяют друг друга. Я уверен, что при каждой судебной реформе речь идет не об улучшении работы судебной системы, а о банальном подчинения судебной системы очередной провластной команде.

Не решит проблемы украинских судов, по мнению Радзиевского, и привлечение к их реформированию иностранцев.

«Иностранцы не являются и не могут быть панацеей, они всегда будут думать только о своих национальных интересах, а не о национальных интересах Украины», - убежден юрист.

Напомним, что в июле Верховная Рада приняла законопроект, который предусматривает перезапуск Высшей квалификационной комиссии судей с решающей ролью международных экспертов.

Кроме того, Верховная Рада приняла закон о реформе Высшего совета правосудия. Документ предусматривает создание Этического совета, который будет проверять членов ВСП на добропорядочность. В нем решающее влияние также будут иметь иностранцы.

Такое значительное участие иностранцев в реформировании украинской судебной системы уже вызвало критику со стороны многих отечественных экспертов, которые видят в этом нарушение конституционных норм, в частности нарушение принципа суверенитета страны и независимости судебной системы.

Источник