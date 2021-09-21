Зеленский ввел в действие решение СНБО об увеличении бюджетного финансирования безопасности и обороны до 5,95% ВВП

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СМИ: Франция отменила встречу с Британией из-за конфликта по Aukus
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В Афганистане талибы не разрешили женщинам выходить на работу
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Индия может вскоре открыться для иностранных туристов
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Германия призывает увеличить климатическую помощь бедным странам
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Moderna защищает от госпитализации лучше других СOVID-вакцин - CDC
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Шмыгаль рассказал, какие проекты составляют потенциальные инвестиции в рамках "инвестнянь"
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Украина трясет партнеров из-за гарантий по "Северному потоку-2" – Кулеба
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МВФ подтвердил виртуальный визит миссии в Украину в сентябре
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Правительство в следующем году планирует повысить "минималку" в октябре на 200 гривен
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Бюджет Киева на 2022 год составит около 65 миллиардов — Кличко
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Топ-9 самых модных длинных летних платьев - актуальные модели этого лета28.07.2021 / 11:06
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В Национальной опере прошел гала-концерт "Музыкальная благодарность врачам"
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В Запорожье горел многоэтажный дом, пламя тушили полсотни спасателей
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Легковушка въехала в частный дом на Черниговщине - двое погибли, остальные в больнице
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Аномальная погода: в Бразилии - снегопады и самая низкая температура за 65 лет
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Задержали третьего участника банды, которая ввезла из Ирана героина на миллиард
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