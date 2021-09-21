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Зеленский ввел в действие решение СНБО об увеличении бюджетного финансирования безопасности и обороны до 5,95% ВВП

21.09.2021 / 11:17
Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) от 17 сентября о предложениях к проекту закона "О государственном бюджете Украины на 2022 год" по статьям, связанным с обеспечением национальной безопасности и обороны Украины.

Как сообщается на сайте главы Украинского государства, соответствующий указ №477/2021 президент подписал 20 сентября.

"Контроль над выполнением решения СНБО, введенного в действие настоящеим указом, возложить на секретаря СНБО. Настоящий Указ вступает в силу со дня его опубликования", - говорится в тексте документа.

Как сообщалось, СНБО на заседании 17 сентября принял предложения к законопроекту о госбюджете-2022 год по статьям, связанным с обеспечением национальной безопасности и обороны Украины, поддержав увеличение финансирования соответствующего сектора до 5,95% от ВВП.

"Президент Украины принял решение об увеличении объема финансирования сектора безопасности и обороны сравнению с 2021 годом. Если в 2021 году этот сектор финансировался в объеме 5,93% от ВВП, то в 2022 году этот показатель будет увеличен и утвержден на уровне 5,95% от ВВП, что должно составлять 319,4 млрд грн", - сказал секретарь СНБО Алексей Данилов после окончания заседания.

По его словам, это должно обеспечить финансирование задач по социальной защите военнослужащих, в частности, обеспечению их жильем, программам развития ракетного вооружения и Военно-морских сил Вооруженных сил Украины и других.

Источник

СНБО, Зеленский
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