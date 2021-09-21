"Слуга народа" не инициирует отставку спикера - Корниенко

"В настоящее время у нас нет ни инициаторов такой процедуры (отставки - ИФ), ни подписных листов, ни каких-либо вопросов. Более того я считаю, что если человек находится на больничном, то не совсем этично такие вопросы поднимать", - сказал Корниенко на брифинге 20 сентября.

По мнению Корниенко, инициативе об отставке спикера должна предшествовать его встреча с фракцией.

"Более того, я считаю, так как Димитрий Александрович, несмотря на его внефракционность, несмотря на его личные политические позиции, он всё-таки выдвигался нашей партией,... он возглавлял нашу партию, возглавлял наш список на выборах, всё-таки этому должна предшествовать встреча главы Верховной Рады с фракцией, на которой задаются взаимные вопросы, какой-то предметный разговор. Я не вижу инициативу тех, кто бы заострял этот вопрос", - отметил народный депутат.

При этом он подчеркнул,что в законодательстве вопрос увольнения главы парламента четко расписан и "в тот момент, когда депутаты захотят эту процедуру применить, они ее применят".

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