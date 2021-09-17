«Зеленский не контролирует ситуацию, украинцами манипулируют», - юрист прокомментировал ситуацию вокруг судебной реформы

Судебная реформа в том виде, в котором ее пролоббировали страны Запада, остается заблокированной, поскольку члены Совета судей отказались делегировать своих представителей в Этический совет, который должен проверять на доброчестность кандидатов и членов ВСП. Встреча закончилась безрезультатно, однако стала еще одним свидетельством того, что иностранные послы давят на Украину для решения своих собственных задач.

Об этом заявил адвокат Ростислав Кравец, комментируя ситуацию вокруг судебной реформы и высказывания главы ЦПК Виталия Шубунина, заявившего, что Украину не берут в НАТО из-за «судейской мафии».

«Это чисто позиция Шабунина. Каким образом украинские суды соприкасаются с НАТО — непонятно, это откровенная манипуляция. Шабунина, кстати, никто уже не воспринимает ни как активиста, ни как какого-то общественного деятеля, в силу его настолько тесных связей с иностранными агентами и выполнения им их указаний. Что касается вчерашней встречи, то единственным ее реальным результатом стало то, что не состоялось заседание Пленума Верховного суда, на котором должны были рассмотреть вопрос обращения в Конституционный суд касательно неконституционности законов, которыми допустили иностранцев к отбору украинских судей. Видимо, именно в результате беспрецедентного давления на судебную ветвь власти этот вопрос и был отложен», — рассказал юрист.

Он считает, что иностранцы в целом стали играть слишком большую роль в решении внутриукраинских вопросов, чего нет ни в одной другой стране.

«Из того, что сейчас происходит вокруг судебной ветви власти, я вот могу сделать вывод, что на самом деле Зеленский абсолютно не контролирует происходящее — всем руководят послы G7. Хотя, если бы собрались какие-то послы, например, в Германии, в Великобритании, Италии, Франции и обсуждали, как их реформировать, я думаю, этих послов давным-давно бы выслали уже на родину.... Некоторые из послов позволили себе даже заявить, что конституционный орган — Высший совет правосудия необходимо „очищать“. Такое в принципе не входит в полномочия дипломатов, они не имеют права оценивать роботу конституционного органа и требовать его замену в чужой стране!», — заявил Кравец.

Роль таких грантовых активистов как Виталий Шабунин эксперт видит в том, что они подыгрывают иностранцам и помогают им установить контроль над украинскими органами власти.

«Шабунин это такой „мальчик на разогреве“. Когда нужно пролоббировать какое-то серьёзное решение сначала выступает мальчик, который пытается разогреть общество.... Заявления Шабунина о том, что Украину из-за судей не примут в НАТО, — это часть программы наших иностранных „партнеров“, которые пытаются полностью уничтожить независимость Украины и ее суверенитет, взять под свой контроль всю судебную ветвь власти в Украине в своих интересах, не в интересах Украины», — заявил юрист.

Напомним, на заседании 13 сентября члены Совета судей отказались делегировать своих представителей в контролируемый международными экспертами Этический совет, который, согласно новому закону, должен проверять на доброчестность кандидатов и членов ВСП.

Согласно абзацу 6 пункта 23-1 заключительных и переходных положений закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно порядка избрания (назначения) на должности членов Высшего совета правосудия и деятельности дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия» № 1635-ІХ от 14 июля 2021 года, субъект формирования Этического совета подает председателю Высшего совета правосудия список кандидатов в состав Этического совета в течение 30 дней со дня поступления соответствующего обращения председателя ВСП.

Субъектом представления является, среди прочего, Совет судей Украины, который должен делегировать трех представителей в Этический совет, однако Совет судей не смог делегировать своих представителей в Этический совет, что вызвало беспокойство на Западе. После этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не допустит блокирования судебной реформы.



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