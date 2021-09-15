-
-
Популярное в рубрикеПоследние новости рубрики
-
17:16
Дания полностью выходит из карантина: "Эпидемия под контролем"
-
15:54
Иран и МАГАТЭ договорились продолжать взаимодействие
-
09:42
Лукашенко заявил, что Беларусь закупит у России оружия более чем на $1 млрд
-
17:59
В Британии разрешили третью дозу вакцин Pfizer и AstraZeneca
-
14:21
Меркель предупредила христианских демократов, что без серьезных усилий они не получат пост канцлера ФРГ по итогам выборов
- 17:16
-
Популярное в рубрикеПоследние новости рубрики
-
10:17
Жилье для ветеранов, зарплаты врачам, сокращение дефицита. Основные показатели госбюджета-2022
-
16:47
Украине следует обратить внимание на инвестиции в человеческий капитал - вице-президент ВБ
-
16:15
Накопительный уровень пенсионной системы может быть введен за счет перераспределения расходов между работодателем, сотрудником и правительством - ВБ
-
14:21
Германия примет решение по сертификации "Северного потока-2" не позднее 8 января
-
12:48
Украина и МБРР заключили два соглашения на общую сумму $411 млн - Шмыгаль
- 10:17
-
-
Популярное в рубрике
Топ-9 самых модных длинных летних платьев - актуальные модели этого лета28.07.2021 / 11:06
-
-
-
-
Популярное в рубрикеПоследние новости рубрики
-
06:06
В Киеве открыли документальную выставку "Холокост"
-
05:55
В Харькове открыли памятник крысе
-
07:03
Нацполиция разоблачила банду, которая незаконно завладела недвижимостью в Киеве на 72 млн грн.
-
09:56
На Хортице прошел один из концертов цикла "Украинский перезвон. Карильон и бандура"
-
07:33
Ирландец нашел в сарае 800-летнюю кольчугу
- 06:06
-
Популярное в рубрикеПоследние новости рубрики
-
07:49
Стивен Кинг напишет роман о коронавирусе
-
09:54
В Запорожье горел многоэтажный дом, пламя тушили полсотни спасателей
-
07:54
Легковушка въехала в частный дом на Черниговщине - двое погибли, остальные в больнице
-
08:22
Аномальная погода: в Бразилии - снегопады и самая низкая температура за 65 лет
-
07:14
Задержали третьего участника банды, которая ввезла из Ирана героина на миллиард
- 07:49