Жилье для ветеранов, зарплаты врачам, сокращение дефицита. Основные показатели госбюджета-2022

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал во время пресс-конференции 14 сентября.

Макропоказатели бюджета

Как и предусмотрено Бюджетной декларацией, дефицит госбюджета планируется сократить с 5,5% в этом году до 3,5% в 2022 году – на уровне 188 млрд грн.

Преимущественно перекрывать дефицит планируют благодаря внутренним заимствованиям (ОВГЗ), что составляет до 70% финансирования. Также будут привлекать внешние заимствования в форме ОВГЗ и сотрудничества с международными партнерами.

Шмыгаль заметил, что постепенно правительство хочет увеличивать долю внутренних заимствований перед внешними.

Доходы госбюджета составляют 1,277 трлн грн (+166 млрд грн по сравнению с показателями 2021 года). Расходы зато составят 1,465 трлн грн (+103 млрд грн).

Также Шмыгаль рассказал, что расходы на сектор безопасности и обороны останутся на уровне 5,95% от ВВП (в прошлом году составили 5,93%).

Номинальный ВВП ожидается на уровне 5,368 трлн грн. "Утверждена бюджетная декларация, фактически идем в пределах этой декларации", - отметил премьер.

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Среднемесячная зарплата в следующем году ожидается в 15 258 грн, а в конце года в декабре она может вырасти и до 17,5 тыс грн.

Шмыгаль рассказал также о заложен рост экспорта и импорта, курс в макропоказателях заложен в диапазоне 28,6 - 28,7 грн за доллар. Кроме того, бюджет предусматривает снижение уровня безработицы до 8,5%.

Зарплаты, стипендии и жилье ветеранам АТО

Как рассказал премьер, в бюджете предусмотрен рост зарплат врачей согласно указу президента Владимира Зеленского. Так, "минималку" для врачей заложили на уровне 20 тысяч грн, а среднего медперсонала - на уровне 13 500 грн.

Средняя зарплата врачей затем будет выше 22,5 тыс грн, для среднего медперсонала - более 14,5 тыс грн.

Премьер напомнил, что с декабря 2021 года минимальная зарплата составит 6500 грн, а в следующем году будет расти согласно индексации.

Заложено финансирование 100% очереди для ветеранов АТО на приобретение жилья в размере 5,5 млрд грн.

С 1 января предусмотрен рост минимальной стипендии студентам высших учебных заведений до 2 тыс грн (повышенной – до 2550 грн). Также это коснется студентов учреждений среднего специального образования: с 480 грн ее повысят в 2,5 раза до 1250 грн.

Кроме того 14 млрд грн заложено на развитие инфраструктуры и цифровизации. Шмыгаль рассказал и о начале подготовки всеукраинской переписи населения в течение 2022 года, которую будут проводить с "использованием сверхсовременных технологий".

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