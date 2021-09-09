В Кабмине подтвердили отставку трех членов набсовета "Нафтогаза"

Об этом шла речь на заседании правительства.

По словам первого вице-премьера, министра экономики Алексея Любченко, заявления о приостановке полномочий уже поступили в Кабмин.

"Поэтому предлагается такое протокольное решение. Минэкономики вместе с НАК "Нафтогаз Украины" … в полном объеме принять дополнительные меры касаемо отбора на три должности независимых членов наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины", - отметил он.

В то же время премьер-министр Денис Шмыгаль подчеркнул, что уже объявлен конкурс по отбору одного члена набсовета.

"Вместе мы должны до конца ноября провести отбор и назначение на должности четырех независимых членов набсовета НАК "Нафтогаз Украины", - добавил премьер.

Напомним, в отставку решили подать глава набсовета Клэр Споттисвуд, Бруно Лескуа и Людо Ван дер Хейден, а также привело причины такого решения.

Также стало известно, что нового главу "Нафтогаза" выберут на конкурсе до 1 мая 2022 года.

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