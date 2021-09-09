Рада приняла закон о легализации криптовалюты

Документ поддержали 276 народных депутатов.

«Закон регулирует правоотношения, возникающие в связи с оборотом виртуальных активов в Украине, определяет права и обязанности участников рынка виртуальных активов, принципы государственной политики в сфере оборота виртуальных активов», - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В ней отмечается, что принятый документ позволит украинским блокчейн-компаниям легализовать собственные бизнес-процессы и официально работать с банковской системой. Кроме того, такая возможность будет и у граждан, получающих доходы от операций с виртуальными активами.

Также законопроект формирует правовое поле для работы на рынке виртуальных активов, определяет правовой статус, классификацию, права собственности и другие ключевые юридические дефиниции. В частности, определяет перечень профессиональных поставщиков услуг на рынке виртуальных активов и их регистрацию.

Согласно документу регулятором рынка виртуальных активов будут Министерство и Комитет по вопросам цифровой трансформации Украины, в отдельных случаях - Национальный банк Украины и Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовым рынкам. В пояснительной записке отмечается, что предоставление виртуальным активам юридического статуса будет стимулировать развитие новой индустрии в правовом поле государства и будет способствовать увеличению поступлений в государственный бюджет за счет налогов.

«Украинцы смогут токенизировать права собственности и получат судебную защиту прав на виртуальные активы. А международные криптобиржи легально вести деятельность на территории Украины», - подчеркивается в записке.

Как сообщалось, законопроект №3637 «Об виртуальных активах» был еще в прошлом году поддержан парламентом в первом чтении и доработан в соответствии с поправками народных депутатов. После этого, 28 апреля 2021 года, Комитет по вопросам цифровой трансформации рекомендовал Верховной Раде принять данный законопроект во втором чтении.

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