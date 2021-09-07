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В ближайшее время придется усилить ковидний карантин – МОЗ

07.09.2021 / 09:04
В ближайшее время придется усилить ковидний карантин – МОЗ
Украина в ближайшее время выйдет из "зеленого" уровня эпидбезопасности, поскольку ситуация с коронавирусом в стране ухудшается.

Об этом заявил главный санитарный врач Игорь Кузин в эфире "Завтрака с 1 + 1"

Прямая речь Кузина: "Ситуация действительно ухудшается. В ближайшее время страна все же выйдет из "зеленой" зоны, и мы будем вынуждены ввести "желтую" зону, где будут более жесткие ограничения относительно посещения массовых мероприятий, спортивных залов.

Сейчас ситуация говорит о том, что в ближайшее время Украина скорее всего перейдет на "желтый" уровень".

Главный санитарный врач добавил, что сейчас все зависит от людей, а введение ограничений "желтой" или "оранжевой" зоны будет призвано не допустить тотального локдауна в стране.

При этом, по словам Кузина, перехода в "красную" зону и тотального локдауна в Украине следует ожидать не ранее, чем в ноябре.

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коронавирус, карантин
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