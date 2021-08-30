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Тейлор: $60 миллионов от США на украинскую армию является сигналом и для России

30.08.2021 / 11:18
Решение Президента США Джо Байдена о выделении дополнительного финансирования Украине на оборонные расходы демонстрирует миру и в частности Кремлю безоговорочную поддержку Киева Вашингтоном.

Так прокомментировал в интервью телеканалу "Дом" бывший посол США в Украине, временный поверенный США в Украине Уильям Тейлор решение Байдена о выделении Украине помощи в размере 60 млн долларов.

Дипломат уточнил, что финансирование назначено на оборонные расходы и услуги Министерства обороны, а также военное образование и обучение.

"Это дополнительная сумма, дополнительные деньги в рамках помощи, предоставляемой на безопасность и дополняющей уже выделенную сумму. В этом году Соединенные Штаты уже предоставили Украине 250 млн долл. помощи для укрепления безопасности. И, как я понимаю, выделенные деньги дополняют эту цифру. Она станет сигналом и для украинцев, и для россиян. сигналом того, что США поддерживают Украину ", - сказал он.

Кроме того, бывший посол отметил, что в Вашингтоне высоко оценили украинскую помощь американским военным в организации эвакуации людей из Афганистана, захваченного талибами.

"Украина и правительство Президента Зеленского уже помогают Президенту Байдену и американской администрации в решении вопроса по эвакуации афганцев, которые работали со Штатами в Афганистане. Мы очень стараемся вывезти их из Кабула. Некоторые остаются здесь, в Вашингтоне, некоторые едут в другие страны. Украина уже тоже предложила принять некоторых афганцев. Думаю, что правительство США очень ценит эту поддержку, помощь Президента Зеленского и украинского правительства в решении этой проблемы", - заявил Тейлор.

Как сообщалось, по данным Офиса Президента Украины, за весь период эвакуации начиная с 16 августа украинские самолеты вывезли из Кабула более 600 человек. Среди них были и репортеры международных изданий, в частности Globe and Mail, WSJ, USA Today, Stars and Stripes.

Президент США Джо Байден 27 августа приказал Государственному департаменту США осуществить предоставление Украине дополнительных 60 млн долл. помощи в виде оборонного военного оборудования и обучения.

Это решение Байден принял перед встречей с украинским коллегой Владимиром Зеленским, которая запланирована на 31 августа.

Источник

США, помощь, Тейлор
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