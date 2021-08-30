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Из Афганистана эвакуировали всех желающих украинцев - Ермак

30.08.2021 / 10:47
Украина эвакуировала из Афганистана всех своих граждан, заявивших про желание выехать из этой страны.

Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак журналистам в аэропорту "Борисполь", передает "Интерфакс-Украина"

Прямая речь Ермака: "На сегодняшний день, мы можем сказать, что все украинские граждане, которые изъявили желание выехать из Афганистана, которые связались с МИД Украины, с нашими военными, которые были в Кабуле … мы уже всех эвакуировали".

При этом глава ОП отметил, что в Афганистане могут оставаться украинцы, которые хотели бы покинуть страну, но не смогли связаться с дипломатами.

"Безусловно, мы понимаем, что есть люди, которые могут еще оставаться в других местах Афганистана. У нас 24 часа в сутки работает горячая линия, мы на связи. Я хочу вас заверить в том, что ни единого нашего гражданина, который находится в беде, или который рискует своей жизнью, мы не оставим, мы продолжим использовать все наши возможности, все наши дипломатические контакты, потому – если кто-то будет еще найден, то операция по эвакуации наших граждан будет продолжена", - добавил он.

Ермак также поблагодарил сотрудников Главного разведывательного управления (ГУР) Минобороны Украины и стран-партнеров, в частности, США и Катар за содействие в эвакуации людей.

Кроме того, по словам Ермака, "среди людей, которых эвакуировали из Афганистана, есть журналисты передовых СМИ (The Wall Street Journal), Global Mail, а также представители ООН и граждане других государств".

"Украина не оставляет в беде не только своих граждан, но граждан других государств", - сказал он.

Источник

эвакуация, Афганистан, Ермак
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