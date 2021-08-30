Митрополит Онуфрий объяснил, почему православные поклоняются иконам

Кланяясь святому образу, кланяемся прежде всего изображенному на нем Первообразу.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, об этом сказал Блаженнейший Митрополит Онуфрий во время проповеди в Киево-Печерской лавре.

Предстоятель рассказал, что на Востоке была распространена неизлечимая болезнь - проказа, когда все тело гниет. По преданию, ее заболел Эдесский князь Авгарь и терпел страшные муки.

«Он услышал о Спасителе, что в Иерусалиме есть Великий Учитель, который творит чудеса, исцеляет болезни и воскрешает мертвых. Князь Авгарь послал к Нему своего слугу, Анания, с тем, чтобы тот вручил Спасителю письмо с приглашением посетить город Эдессы. Выслушав Анания, Христос отказал Авгарю в личном посещении, однако не отказал в Своей милости», - рассказал митрополит Онуфрий.

«Спаситель написал Авгарю соответствующее письмо: «Блажен ты, Авгарю, что ты, не видя Меня, уверовал. За то, что ты уверовал, Я пошлю к тебе ученика, который научит тебя тайнам веры, и ты исцелишься». Господь отдал письмо Ананию, при этом Спаситель умыл Свой лик и вытерся убрусом, и на этом убрусе, то есть полотенце, отразился Его лик. Он отдал убрус Ананию, а тот отнес письмо и убрус князю», - сказал владыка.

Как продолжил Предстоятель, князь Авгарь поклонился этому убрусами, стал верующим, и его болезнь почти отошла. А когда Спаситель вознесся на Небо, то к Авгарю пришел апостол Фаддей, который научил его совершенной вере, и Авгарь крестился и полностью исцелился от проказы. «Этот образ, который Господь подарил Авгарю, чтит Святая Церковь. Кланяемся Божественному образу и благодарим Бога за то, что Господь оставил этот образ, напоминающий о том, каким был Спаситель как Человек: Он был и Истинный Бог, истинный Человек», - отметил архипастырь.

Митрополит Онуфрий отметил, что Господь явил этот убрус еще и для того, чтобы научить правильному поклонению Ему через святой образ.

«Святые говорят, что не кланяемся доске, полотну, на которых написан образ Спасителя или Божией Матери, или святых, а кланяясь этому образу, переносим свое поклонение Первообразу, Тому, Кто изображен на иконе», - подытожил он.