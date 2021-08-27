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В сети доступен текст службы Успению Богородицы с переводом и объяснениями

27.08.2021 / 17:25
В сети доступен текст службы Успению Богородицы с переводом и объяснениями
Источник: Центр информации УПЦ
Текст богослужения можно скачать на церковнославянском языке с параллельным переводом на современный русский и объяснениями

Доступен онлайн текст службы Успения Пресвятой Богородицы.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на портал «Православная Жизнь», текст богослужения можно скачать на церковнославянском языке с параллельным переводом на современный русский и объяснениями.

Текст подготовлен обществом им. М. Н. Скабаллановича.

Скачать текст можно тут.

Как сообщалось ранее, завтра в Киево-Печерской лавре совершат 7 Божественных литургий.

 

Источник: Inpress.ua
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