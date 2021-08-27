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Козьяков умалчивает о некоторых фактах своей деятельности

27.08.2021 / 09:36
Экс-глава Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) Сергей Козьяков все активней старается продать себя как эффективного менеджера судебной власти.

Об этом заявляют судьи в телеграмм-канале "Под мантией"

"На прошлой неделе мы стали свидетелями, как Козьяков все активней старается продать себя как эффективного менеджера судебной власти. Вот Козьякову сделали очередные смотрины на площадке «Фестиваль идей». Выводят в свет, так сказать. Совместно с подружкой Данишевской Кибенко и поедателем козявок из носа представителем маргинальной партии «Голос» Юрчишиным", - говорится в сообщении.

По мнению служителей Фемиды, выступление Козьякова было неполным. "Так вот, Козьяков разглагольствует, что он был самым «крутым менеджером», который смог так круто провести оценивание, конкурс в ВС и ВАКС. Считаем, что выступление Козьякова было неполным. Ведь во время выступления он так и не рассказал о:

- ставках с судей за успешное прохождение оценивания,
- о списках из Администрации Порошенко,
- о совещании с Филатовым по «посыльным судьям и не очень»,
- о подыгрывании Общественному совету доброчесности, с помощью которого валили кандидатов в ВС и судей на квалифе;
- о том, что он записывал все разговоры с главами кассационных судов и не только;
- о том, как он звонил главам судов со «сложными вопросами по отлётным государственным делам», будучи на должности главы ВККС", - отмечают авторы поста.

Они подчеркивают, что без данной информации объективная картина трудовой деятельности этого "эффективного менеджера" не полная.

судьи, ВККС, Козьяков
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