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Все школы начнут учебный год 1 сентября - премьер

27.08.2021 / 09:01
Все школы начнут учебный год 1 сентября - премьер
Новый учебный год начнется вовремя - 1 сентября - и будет проходить в обычном режиме.

Об этом Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сказал на заседании правительства 26 августа.

«Новый учебный год начнется вовремя - 1 сентября - и будет проходить в обычном режиме. Сейчас страна находится на «зеленом» уровне эпидемической опасности, ситуация остается контролируемой. Это позволяет начать работу учебных заведений. Обучение должно происходить с соблюдением простых противоэпидемических правил», - сказал Шмыгаль.

По его словам, школы подготовлены и имеют все необходимое. В то же время, добавил глава правительства, важным условием работы, которая гарантирует безопасность учителя и ученика, является вакцинация педагогов. «Призываю украинских педагогов не пренебрегать собственной безопасностью и делать прививки. В Украине есть в достаточном количестве безопасные вакцины ведущих производителей», - сказал Шмыгаль.

Образовательный омбудсмен Сергей Горбачев прогнозирует, что учебный год начнется в обычном режиме. Учебные заведения, где будут вакцинированы менее 80% работников, не будут закрываться. Об этом он сказал во время экспертной дискуссии, организованной аналитическим центром Cedos, который вел трансляцию события в Фейсбуке.

"Мы не можем знать, какая будет ситуация через месяц с пандемией. Судя по последним данным ... количество заболеваний каждый день прыгает - меньше, больше, - но резкого роста мы пока не видим, и дай Бог, чтобы не увидели. Поэтому ориентируемся на начало учебного года в обычном формате. Ну, а дальше будем действовать по ситуации", - сказал Горбачев, отвечая на вопрос, готова ли Украина к учебному году.

Также он отметил, что учебные заведения, где будет вакцинировано менее 80% работников, не будут закрываться.

Напомним, министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет ранее заверил украинцев в том, что при любом уровне эпидемической опасности образовательный процесс будет продолжаться. Если учебное заведение не сможет работать в очном формате, будут организованы другие формы (смешанная или дистанционная), и дети будут продолжать обучение.

Источник

школа, обучение
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