Харьковский облсовет возглавила экс-первый замглавы ОГА

Как сообщил глава счетной комиссии Виталий Панов на внеочередной сессии облсовета в четверг, за нее проголосовали 75 депутатов, против - 9.

Егорова-Луценко была избрана на безальтернативной основе и сменила на этом посту другого представителя "Слуги народа" Артура Товмасяна, подозреваемого в получении неправомерной выгоды (ч. 4 ст. 368 УК Украины).

Егорова-Луценко (1983 г.р.) окончила Национальную юридическую академию им. Ярослава Мудрого по специальности "правоведение". Была первым замом главы Харьковской облгосадминистрации (август 2020 - апрель 2021). До этого в течение двух лет возглавляла главное теруправление юстиции в области (декабрь 2017 - декабрь 2019).

Ранее на внеочередной сессии в четверг депутаты большинством голосов проголосовали за увольнение с должности в связи с досрочным прекращением полномочий Артура Товмасяна.

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