Войти | Зарегистрироваться
12:53

пятница,
20 августа
Онлайн
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Страна
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
Жизнь
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Мир Общество

ВОЗ: Сейчас бустерные вакцины против COVID-19 не нужны

20.08.2021 / 11:49
Всемирная организация здравоохранения не видит необходимости в бустерных вакцинах против COVID-19, то есть в введении вспомогательных доз вакцины против коронавируса для усиления действия двух основных доз.

Об этом заявила главная научный сотрудник ВОЗ Сумья Сваминатан, которую спросили о необходимости бустеров для повышения защиты от болезни на пресс-конференции, старший советник ВОЗ Брюс Ейлвард, Reuters

Прямая речь Сваминатан: "Мы абсолютно уверены, что сегодняшние данные не указывают на то, что бустеры необходимы".

Сваминатан добавила, что необходимы дальнейшие исследования.

Брюс Ейлвард, имея в виду ревакцинацию, которая применяется в странах с высоким уровнем доходов, сказал репортерам: "Вакцин достаточно во всем мире, но они не попадают в нужные места в нужном порядке".

По его словам, наиболее уязвимых во всем мире следует полностью вакцинировать до введения бустеров полностью вакцинированы.

Напомним: ВОЗ сделала это заявление незадолго до того, как правительство США объявило о планах делать бустерные прививки широко доступными для всех американцев, начиная с 20 сентября.

Источник

коронавирус, вакцинация, ВОЗ
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
20 августа
19 августа
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.