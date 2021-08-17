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В УПЦ открыли два новых монастыря

17.08.2021 / 19:30
В УПЦ открыли два новых монастыря
Источник: Центр информации УПЦ
Синод благословил открытие монастыря в честь Рудосельской иконы Пресвятой Богородицы в Белоцерковской епархии и монастыря в честь Похвалы Пресвятой Богородицы в Мукачевской епархии

В Белоцерковской и Мукачевской епархиях открыты новые монастыри УПЦ.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, такое решение было принято на заседании Священного Синода Украинской Православной Церкви.

Синод благословил открытие монастыря в честь Рудосельской иконы Пресвятой Богородицы в Белоцерковской епархии и монастыря в честь Похвалы Пресвятой Богородицы в Мукачевской епархии.

На заседании Священного Синода также приняли новый состав Комиссии по делам монастырей и утвердили наместников для Свято-Пантелеимоновского мужского монастыря Одесской епархии и Спасо-Преображенского мужского монастыря Бориспольской епархии.

Как сообщалось ранее, в Киево-Печерской лавре сегодня состоялось заседание Священного Синода Украинской Православной Церкви.

Архиереи Украинской Православной Церкви благословили открытие монастырей, прославление святых, решали кадровые и другие вопросы жизни Церкви.

Источник: Inpress.ua
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