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Минздрав назвал условие смешивания вакцин от коронавируса

17.08.2021 / 15:23
Министерство здравоохранения одобрило смешивание вакцин от COVID-19. Так, в Украине разрешено совмещать препараты Pfizer и Мoderna.

Об этом идет речь в интервью главного санитарного врача Игоря Кузина "Укринформу".

"Сейчас уже издан соответствующий приказ Минздрава, которым разрешается два типа сочетания вакцины. Первое-это вакцина м-РНК на М-РНК, это Pfizer / Moderna на Мoderna / Pfizer. Они могут быть смешаны", - сказал он.

По словам Кузина также возможен такой сценарий, когда первая доза была получена векторной вакциной AstraZeneca, тогда вторая прививка может быть сделана м-РНК-вакциной.

Глава Минздрава отметил, что решение о смешивании вакцин может принимать только врач и оно может приниматься лишь в таких двух случаях:

когда на первое введение вакцины пациент отреагировал нестандартно и было зафиксировано неблагоприятное событие после иммунизации. В таком случае врач выдает соответствующее медицинское заключение, что вторая доза должна быть введена альтернативная. Это медицинское заключение является основанием, чтобы была сделана замена вакцины во время второго введения;
когда человек получил первую дозу за рубежом, вернулся в страну, и в стране нет такой же вакцины. Например, вакцина Мoderna, которой у нас 2 млн доз. Если через 3-4 месяца, человек, который получил первую дозу за рубежом и именно Мoderna, вернулась в Украину, а у нас нет такой вакцины, то ей может быть введена вакцина Pfizer.

Напомним, во Всемирной организации здравоохранения не рекомендуют смешивать различные типы вакцин от коронавируса.

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коронавирус, вакцинация
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