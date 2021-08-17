Иммунолог напомнил, какие реакции на COVID-прививки являются нормальными

Соответствующее объяснение размещено в Телеграме Министерства здравоохранения.

"Не стоит волноваться, если после вакцинации у вас появилось: покраснение, боль, отек в месте инъекции, лихорадка или озноб, головная боль, боль в мышцах или суставах, боль в животе, тошнота, утомляемость, сонливость или бессонница, головокружение", - говорится в заметке.

По словам Лапия, это нормальные реакции, которые проходят через несколько дней.

"Если такие симптомы не прошли или вы чувствуете ухудшение самочувствия, обратитесь к семейному врачу", - отметил он.

Напомним, по состоянию на 15 августа в Украине с начала вакцинальной кампании от COVID-19 привиты 4 722 695 человек, из них получили одну дозу - 4 722 693 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы - 2 738 073 человека (из них два человека получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 7 460 766 прививок.

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