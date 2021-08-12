Войти | Зарегистрироваться
17:48

четверг,
12 августа
Онлайн
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Страна
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
Жизнь
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Мир Политика

Германия вводит ограничения для невакцинированных

12.08.2021 / 16:15
В Германии с 23 августа вводят обязательное тестирование для невакцинированных от коронавируса людей для посещения разных учреждений и мероприятий, проходящих в закрытых помещениях.

Соответствующее решение приняли премьер-министры немецких земель и канцлер ФРГ Ангела Меркель во время видеоконференции, передает DW.

С 23 августа все лица, которые не вакцинированы полностью или же не переболели COVID-19 в последние шесть месяцев, должны предоставить или быстрый тест на антиген, срок действия которого составляет 24 часа, или ПЦР-тест, сделанный максимум 48 часов назад. Это правило не распространяется на детей до 6 лет и школьников.

В частности, невакцинированные лица должны предоставлять тесты для посещения парикмахерских, косметических салонов, фитнес-студий, проживания в гостиницах (в этом случае тестироваться необходимо дважды в неделю). Также тесты необходимы для посещения больниц, домов престарелых, кафе, ресторанов и баров, кинотеатров, мероприятий и торжеств.

При этом федеральные земли могут полностью или частично приостановить действие этой нормы при условии, что уровень инфицирования в определенном районе составляет не более 35 новых случаев на 100 тысяч населения за семь дней.

С 11 октября быстрые тесты на коронавирус для жителей страны больше не будут бесплатными.

Невакцинированные лица должны сами оплачивать их, если будут посещать какие-то заведения. Это правило не распространяется на тех, кто не может вакцинироваться по медицинским причинам.

Особый риск распространения инфицирования руководители правительств немецких земель видят в крупных мероприятиях, таких как концерты, торжества или вечеринки. Для спортивных событий с более 5 тысячами зрителей установлены ограничения на заполнение максимум 50 процентов вместимости стадионов - но не более 25 тысяч зрителей. Это касается в том числе и матчей футбольной Бундеслиги, сезон в которой начинается в ближайшие выходные.

Все другие карантинные меры, действовавшие в Германии, до сих пор остаются в силе. В частности, обязанность носить маски в общественных местах и ​​транспорте и соблюдать дистанцию.

Федеральное и земельное правительства призвали жителей Германии срочно вакцинироваться от коронавируса. Центры вакцинации облегчат доступ к вакцинации для всех групп населения, а работодателей призывают поддерживать сотрудников в использовании предложений по вакцинации.

В дополнение к уровню инфицирования в течение семи дней, который до сих пор был главным индикатором для введения или снятия ограничений, в Германии также хотят учитывать уровень вакцинации и количество тяжелого течения заболевания. Однако пока главы правительств не определили здесь соответствующих показателей.

Сейчас полную прививку в Германии получили 55,1 процента населения, сообщил министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан.

По данным сайта Worldometer, в Германии с начала пандемии коронавируса зафиксировали более 3,8 случаев COVID-19, из которых 92 тысячи смертельных. Выздоровели более 3,6 млн больных.

Источник

германия, коронавирус, вакцинация
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
12 августа
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.