Германия вводит ограничения для невакцинированных

Соответствующее решение приняли премьер-министры немецких земель и канцлер ФРГ Ангела Меркель во время видеоконференции, передает DW.

С 23 августа все лица, которые не вакцинированы полностью или же не переболели COVID-19 в последние шесть месяцев, должны предоставить или быстрый тест на антиген, срок действия которого составляет 24 часа, или ПЦР-тест, сделанный максимум 48 часов назад. Это правило не распространяется на детей до 6 лет и школьников.

В частности, невакцинированные лица должны предоставлять тесты для посещения парикмахерских, косметических салонов, фитнес-студий, проживания в гостиницах (в этом случае тестироваться необходимо дважды в неделю). Также тесты необходимы для посещения больниц, домов престарелых, кафе, ресторанов и баров, кинотеатров, мероприятий и торжеств.

При этом федеральные земли могут полностью или частично приостановить действие этой нормы при условии, что уровень инфицирования в определенном районе составляет не более 35 новых случаев на 100 тысяч населения за семь дней.

С 11 октября быстрые тесты на коронавирус для жителей страны больше не будут бесплатными.

Невакцинированные лица должны сами оплачивать их, если будут посещать какие-то заведения. Это правило не распространяется на тех, кто не может вакцинироваться по медицинским причинам.

Особый риск распространения инфицирования руководители правительств немецких земель видят в крупных мероприятиях, таких как концерты, торжества или вечеринки. Для спортивных событий с более 5 тысячами зрителей установлены ограничения на заполнение максимум 50 процентов вместимости стадионов - но не более 25 тысяч зрителей. Это касается в том числе и матчей футбольной Бундеслиги, сезон в которой начинается в ближайшие выходные.

Все другие карантинные меры, действовавшие в Германии, до сих пор остаются в силе. В частности, обязанность носить маски в общественных местах и ​​транспорте и соблюдать дистанцию.

Федеральное и земельное правительства призвали жителей Германии срочно вакцинироваться от коронавируса. Центры вакцинации облегчат доступ к вакцинации для всех групп населения, а работодателей призывают поддерживать сотрудников в использовании предложений по вакцинации.

В дополнение к уровню инфицирования в течение семи дней, который до сих пор был главным индикатором для введения или снятия ограничений, в Германии также хотят учитывать уровень вакцинации и количество тяжелого течения заболевания. Однако пока главы правительств не определили здесь соответствующих показателей.

Сейчас полную прививку в Германии получили 55,1 процента населения, сообщил министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан.

По данным сайта Worldometer, в Германии с начала пандемии коронавируса зафиксировали более 3,8 случаев COVID-19, из которых 92 тысячи смертельных. Выздоровели более 3,6 млн больных.

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