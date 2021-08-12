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Delta-штамм делает невозможным коллективный иммунитет - разработчик AstraZeneca

12.08.2021 / 14:52
Профессор Оксфордского университета Эндрю Поллард, который участвовал в разработке вакцины против коронавируса компании AstraZeneca, заявил о невозможности формирования коллективного иммунитета через штамм Delta.

Об этом сообщает The Guardian.

"Проблема в том, что этот вирус - не вирус кори. Если привить от кори 95% населения, вирус кори больше не сможет передаваться. Штамм Delta равно будет заражать и тех, кто привился. А это значит, что каждый, кто еще не привит, в какой-то момент столкнется с вирусом... и у нас нет ничего, чтобы полностью остановило эту передачу", - заявил глава Oxford Vaccine Group во время встречи с депутатами британского парламента.

Отмечается, что существующие вакцины очень эффективны от тяжелого течения болезни и летальных случаев, однако они не защищают полностью вакцинированного человека от заражения вирусом, вызывающим COVID-19.

В то же время, ученый подчеркнул важность вакцинации. Поллард отметил, что даже если уровень антител, вызванных вакциной, снизится, наша иммунная система, вероятно, будет "помнить" о прививках в течение десятков лет и обеспечит определенную степень защиты, если попадет под влияние вируса.

Поллард также поставил под сомнение планы главы Минздрава Великобритании Саджида Джавида вакцинировать уязвимые группы населения в сентябре третьей, "бустерной", дозой. По словам профессора, решение о ревакцинации должны принимать ученые. Он считает, что пока третьи дозы вакцин лучше направить туда, где они нужны больше, например, за границу, где людям не хватает препаратов.

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коронавирус, Дельта
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