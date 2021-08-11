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Резников выступает за развертывание сил ПВО и размещение американских подразделений в Украине в ответ на эскалацию в оккупированном Крыму

11.08.2021 / 11:49
Вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников отмечает важность усиления санкций против компаний, причастных к строительству газопровода "Северный поток 2" и развертывания сил противовоздушной обороны (ПВО).

В частности - в ответ на милитаризацию Черного моря российской стороной и подготовку к размещению на оккупированном ею Крымском полуострове ядерного оружия, сообщает пресс-служба ведомства.

"Важным является расширение пакета безопасности для Украины. В первую очередь - за счет развертывания сил ПВО, даже путем размещения американских подразделений. Наше законодательство это позволяет", - сказал Резников по результатам встречи с руководителем Jamestown Foundation Гленом Говардом.

Он подчеркнул, что РФ "уже де-факто оккупировала Азовское море и тотально изменила баланс в Черном, полностью его милитаризировала". "Мы особенно обеспокоены действиями РФ, направленными на подготовку Крыма к развертыванию там ядерного оружия. Именно с опорой на Крым Россия осуществляет военные операции на Ближнем Востоке и в Африке, влияет на Балканы", - отметил вице-премьер.

То же самое сейчас, по его словам, происходит с проектом "Северный поток 2". "Три страны Балтии окажутся под страшным давлением. Так же под прямой угрозой оказалась Польша. Для Украины и стран Балтии - это почти гарантированная эскалация, а для остальной Европы - тотальная зависимость в будущем и гарантированный шантаж. Я убежден, что надо усилить санкции против компаний, которые воплощают этот проект, и не допустить его запуска", - подчеркнул Резников.

Источник

Крым, Резников
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