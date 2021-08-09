Украинцы уверены, что суд должен оправдать Виктора Медведчука, - опрос западных социологов

Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, которое проводил международный исследовательский центр BURI-Украина, говорится в сюжете телеканала "Перший Незалежний".

В частности, по их мнению, Фемида должна оправдать лидера оппозиции и восстановить его во всех правах.

При этом, по мнению экспертов, последовательные позиции Виктора Медведчука в вопросах мира, экономики и социальной сферы позволят ему и в дальнейшем принимать активное участие в политической жизни страны. Вместе с тем президент Владимир Зеленский сделал в деле против лидера оппозиции ставку на полное игнорирование закона и Конституции Украины.

"Для него единственным сдерживающим фактором является точка зрения американского посольства. Но, поскольку там ничего не имеют против произвола по отношению к Медведчуку, судя по тому, что американское посольство одобрило внесудебную расправу над тремя популярными информационными телевизионными каналами, этот судебный процесс трудно назвать юридическим", - отметил политолог, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

В свою очередь в политической партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" убеждены, что ввиду того, как протекает судебный процесс над Виктором Медведчуком, можно говорить и о заказном характере уголовного дела.

"Критическое такой вопрос - это существование рисков: риск неявки к следователю для проведении следственных действий, но мы все видели, что Медведчук сам пришел на вручение подозрения, воздействие на участников процесса, которые проходят по уголовному производству, но обратите внимание, первой инстанцией риск был прописан, а список участников, адвокаты добивались более месяца. Это не процесс, это просто использование процесса в политической расправе", - отметил народный депутат от ОПЗЖ Григорий Мамка.

В качестве примера политической расправы над лидером оппозиции указывают и фальсификации доказательств. Так, по мнению специалистов, этим занимается Служба безопасности Украины по личному указанию президента Владимира Зеленского. Причем, в худших традициях. Мол, негласные следственные действия, а это, в частности, наблюдение и прослушивание, которые проводила СБУ, являются незаконными. Ведь, досудебное расследование начали только в этом году в марте. Поэтому все записи разговоров, ксерокопии документов, как и остальные сфальсифицированных "аргументов" - не могут считаться доказательствами. Впрочем, доказательства стороны защиты Фемида фактически игнорирует.

"Суды, на самом деле, так или иначе, зависимы от власти. Это нужно также признать. Первое: их назначение на пять лет. Их переназначения, опять же, на пожизненный срок. Их постоянная зависимость от квалификационных комиссий, и их зависимость финансовая от судебной администрации, которая дает им: квартиры, материальное обеспечение - абсолютно все", - объяснил кандидат политических наук Алексей Бюряченко.

В то же время политтехнологи отмечают, что настоящая цель открытого уголовного производства против Медведчука - закрыть рот всем, кто против политики президента Зеленского. Ведь в материалах подозрения прямо указано - "Медведчук не согласен с курсом президента". Парадокс, но по логике власти, под суд должны пойти 52% украинцев, которые говорят социологам, что не доверяют президенту.

В свою очередь однопартийцы Виктора Медведчука уверены, что преследуя оппозицию, власть не получит дополнительный политических бонусов. В то же время все, кто причастны к фальсификации дела против председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", будут отвечать перед законом.

"Я уверен, что Медведчук будет на свободе. И каналы, незаконно закрыты, будут работать. И весь украинский народ будет знать правду из первых уст по каждому вопросу. Мы принесем мир в страну, мы принесем экономическое процветание, создание рабочих мест. Мы прекратим грабительские тарифы, мы восстановим законность и правовые законные расследования. И те, кто нарушал закон все это время - никуда вы не денетесь - ни на Эвересте, ни в Марианской впадине. Везде получим и посадим", - отметил народный депутат от ОПЗЖ Анатолий Бурмич.

Между тем, в Сенате Франции на повестку дня встал новый вопрос: давление на СМИ и преследование оппозиции в Украине. Сенатор Натали Гуле, направила официальный запрос министру Европы и иностранных дел. Она интересуется, какие меры он намерен предпринять для продвижения прав человека и гражданских свобод в Украине.

При этом еще одной ложкой дегтя в бочку "сладкой" лжи действующей власти является открытое Европейским судом по правам человека производство по иску депутата Верховной Рады от "Оппозиционного платформы - За жизнь", Виктора Медведчука против Украины. Фактически, это признание официальной Европой методов президента Зеленского диктаторскими. И это событие для Украины максимально знаково. Официальная Европа де-факто признала, что Зеленский преступил закон, устроив судебный процесс над оппозиционером.