"Привилегии" для вакцинированных Минздрав рассмотрит уже в середине сентября

Об этом сказал главный санитарный врач Игорь Кузин в интервью "Радио Свобода".

"Когда мы говорим о принуждении, мы не должны забывать о правах человека и эпидемиологической целесообразности. Мы сейчас просим вакцинироваться педагогов и медработников, а для других граждан вакцинация пока будет оставаться добровольной", - сказал Кузин.

В то же время в Минздраве предполагают возможность введения привилегий для вакцинированных от коронавируса.

"Скорее всего, мы будем это (ослабление ограничений - ред.) пересматривать ближе к середине сентября, когда будут дифференцированные подходы", - сказал Кузин.

По его словам, технические возможности по внедрению такого подхода в Украине уже существуют.

"Завершается разработка внутреннего сертификата, который потенциально может быть использован для доступа к публичным мероприятиям, в рестораны или кинотеатры в случае, если человек будет протестирован или вакцинирован", - добавил главный санитарный врач.

Напомним, в Украине продолжается 5-й этап кампании по вакцинации против COVID-19, на котором прививаться могут все желающие украинцы в возрасте от 18 лет. Сейчас иммунизация проводится четырьмя вакцинами: Comirnaty от Pfizer-BioNTech, Moderna, CoronaVac от Sinovac Biotech и AstraZeneca (Covishield, SKBio). По состоянию на 5 августа 2021 года Украина уже получила почти 12 млн доз этих вакцин.

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